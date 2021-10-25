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https://tr.sputniknews.com/20211025/sahnede-dolar-yagmuruna-tutulan-berdan-mardini-kurdan-haberiniz-yok-galiba-biraz-fazla-mi-atildi-1050149225.html
Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?
Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?
Berdan Mardini, İstanbul'daki lüks bir otelde sahne aldı. 'Dolar yağmuruna' tutulan Mardini, ''Kurdan haberiniz yok galiba. Allah daha çok versin de biraz... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T12:56+0300
2021-10-25T13:00+0300
berdan mardini
yaşam
dolar
düğün
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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde yapılan düğünde sahneye çıktı.‘Allah daha çok versin de…’Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı düğünde sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.Snob Magazin'de yer alan habere göre, doların artmasına dikkat çeken sanatçı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.
https://tr.sputniknews.com/20211025/dolar-haftaya-dalgali-basladi-1050142048.html
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berdan mardini, dolar, düğün

Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?

12:56 25.10.2021 (güncellendi: 13:00 25.10.2021)
© Snob MagazinBerdan Mardini, dolar, düğün
Berdan Mardini, dolar, düğün - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Snob Magazin
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Berdan Mardini, İstanbul'daki lüks bir otelde sahne aldı. 'Dolar yağmuruna' tutulan Mardini, ''Kurdan haberiniz yok galiba. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı?'' dedi.
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde yapılan düğünde sahneye çıktı.

‘Allah daha çok versin de…’

Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı düğünde sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Snob Magazin'de yer alan habere göre, doların artmasına dikkat çeken sanatçı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.
TL-Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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