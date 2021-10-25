https://tr.sputniknews.com/20211025/sahnede-dolar-yagmuruna-tutulan-berdan-mardini-kurdan-haberiniz-yok-galiba-biraz-fazla-mi-atildi-1050149225.html

Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?

Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?

Berdan Mardini, İstanbul'daki lüks bir otelde sahne aldı. 'Dolar yağmuruna' tutulan Mardini, ''Kurdan haberiniz yok galiba. Allah daha çok versin de biraz... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T12:56+0300

2021-10-25T12:56+0300

2021-10-25T13:00+0300

berdan mardini

yaşam

dolar

düğün

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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam bir otelde yapılan düğünde sahneye çıktı.‘Allah daha çok versin de…’Sahne aldığı süre boyunca dolarların havadan eksik olmadığı düğünde sık sık başından aşağı dolarlar atılan Berdan Mardini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.Snob Magazin'de yer alan habere göre, doların artmasına dikkat çeken sanatçı, "Arkadaşlar doların kurundan haberiniz yok herhalde. Allah daha çok versin de biraz fazla dolar atılmadı mı sanki?" diyerek gülümsemesi üzerine davetliler kahkaha attı.

https://tr.sputniknews.com/20211025/dolar-haftaya-dalgali-basladi-1050142048.html

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berdan mardini, dolar, düğün