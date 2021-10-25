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Salah'tan Premier Lig'de rekor: Tarihin en skorer Afrikalı futbolcusu oldu
Salah'tan Premier Lig'de rekor: Tarihin en skorer Afrikalı futbolcusu oldu
Liverpool'un Mısırlı yıldız kanat oyuncusu Muhammed Salah, 'İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu' oldu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:49+0300
2021-10-25T14:00+0300
muhammed salah
spor
premier lig
rekor
liverpool
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İtalyan temsilcisi Roma'dan 2017 yazında 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool'a gelen Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig'de 167 maçta forma giyerken 107 gol kaydetti, 43 asiste imza attı.Salah, dün İngiltere Premier Lig'de 9. haftanın kapanışında Liverpool'un Old Trafford Stadı'nda Manchester United'ı 5-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.Premier Lig'de gol sayısını dün attığı gollerle 107'ye çıkaran Mısırlı kanat oyuncusu, maç öncesi Fildişi Sahilli Didier Drogba ile paylaştığı ‘İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu’ unvanını tek başına ele geçirdi.29 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 61 maçta 33 gole imza attı.Muhammed Salah, Mısır A Milli Futbol Takımı formasıyla da 71 maçta 43 kez gol sevinci yaşadı.Ligde zirvede, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sıradaBu sezon ligde 9 maçta 10 gol ve 5 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Salah, Liverpool'un ligde zirve yarışını sürdürmesinde en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.Liverpool, Salah'ın üstün performansı sayesinde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 5 golle katkı sağlayan 29 yaşındaki oyuncu, 6 gol atan Ajaxlı futbolcu Sebastien Haller'dan sonra en çok gol atan futbolcu konumunda.Dünya evine 2013'te giren ve ilk kız çocuğuna Mekke, ikinci kız çocuğuna ise Kayan adını veren Müslüman oyuncu Muhammed Salah, Liverpool'da yeni rekorlara imza atıyor.Attığı goller ve yaptığı asistlerle İngiltere temsilcisinde öne çıkan futbolcular arasında yer alan Salah, attığı golleri sahada secdeye giderek kutluyor.Dostluk maçında keşfedildiMısır'ın Garbiya iline bağlı Nagrig'de 15 Haziran 1992'de dünyaya gelen Muhammed Salah, futbola ülkesinin El Mokawloon takımının altyapısında başladı ve ilk resmi lig maçına henüz 17 yaşındayken El Mansoura karşısında çıktı.Kısa sürede takımın en önemli oyuncusu haline gelen Salah'ın futbolculuk kariyeri, El Ehli ile El Masri arasında Port Said Stadı'nda 1 Şubat 2012'de oynanan, onlarca kişinin ölümü ve binin üzerinde taraftarın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Avrupa'ya doğru yön değiştirdi.Facianın ardından Mısır Premier Ligi'nde 2011-2012 sezonu iptal edilirken, bütün Mısırlı oyuncular gibi Salah da bir süre sahalara çıkamadı. Ülke futboluna destek vermek amacıyla İsviçre'nin Basel takımının, Mısır 23 Yaş Altı Milli Takımı'yla yaptığı dostluk maçı, Salah'ın kariyerinin dönüm noktası oldu.Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve ağları iki kez havalandırarak takımının Basel'i 4-3 yenmesinde başrolü oynayan Salah, İsviçre temsilcisinin dikkatini çekti. Deneme amaçlı antrenmanlara davet edilen Mısırlı oyuncunun yeteneğinden etkilenen Basel, futbolcuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı.Basel'de geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk yaşayan Muhammed Salah, toplam 20 golle bu başarıda pay sahibi oldu. Orta sahadaki çalışkan yapısı ve yüksek tekniğiyle kısa sürede takımın yıldızı haline gelen oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.Chelsea'ye 3 maçta 3 gol attıBasel'in 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Chelsea'ye konuk olduğu maçta gol atan Salah, sonraki sezon İsviçre temsilcisinin bu kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini yine boş geçmedi ve ağlarını iki maçta da birer kez sarstı.Salah'ın bu maçlardaki performansından etkilenen Chelsea yönetimi, 16,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Mısırlı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.Kariyerindeki ilk İngiltere deneyiminde o dönem Chelsea'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Salah, forma şansı bulmakta zorlandı ve 18 aylık süreçte sadece 2 gol atabildi.Chelsea tarafından 2015-2016 sezonunun ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanan Mısırlı oyuncu, İtalya'da yeniden düzenli olarak forma giymeye başlamasının ardından performansında yükselişe geçti. Fiorentina, 26 maçta 9 kez ağları sarsan Salah'ın bonservisini almak istedi. Bunu kabul etmeyen Salah, 2016-2017 sezonunda bu kez Roma'ya kiralandı.Kariyerindeki en hızlı çıkışı Roma formasıyla yaşayan Salah, İtalya temsilcisinde 41 maçta 19 gollük performans sergileyerek takımın yıldız isimleri arasına girmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210929/2021in-en-cok-kazanan-futbolculari-belli-oldu-1049364836.html
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muhammed salah, premier lig, rekor, liverpool

Salah'tan Premier Lig'de rekor: Tarihin en skorer Afrikalı futbolcusu oldu

13:49 25.10.2021 (güncellendi: 14:00 25.10.2021)
© AFP 2021Muhammed Salah, Liverpool
Muhammed Salah, Liverpool - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021
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Liverpool'un Mısırlı yıldız kanat oyuncusu Muhammed Salah, 'İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu' oldu.
İtalyan temsilcisi Roma'dan 2017 yazında 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle Liverpool'a gelen Muhammed Salah, İngiltere Premier Lig'de 167 maçta forma giyerken 107 gol kaydetti, 43 asiste imza attı.
Salah, dün İngiltere Premier Lig'de 9. haftanın kapanışında Liverpool'un Old Trafford Stadı'nda Manchester United'ı 5-0 yendiği maçta hat-trick yaptı.
Premier Lig'de gol sayısını dün attığı gollerle 107'ye çıkaran Mısırlı kanat oyuncusu, maç öncesi Fildişi Sahilli Didier Drogba ile paylaştığı ‘İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Afrikalı futbolcusu’ unvanını tek başına ele geçirdi.
29 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 61 maçta 33 gole imza attı.
Muhammed Salah, Mısır A Milli Futbol Takımı formasıyla da 71 maçta 43 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde zirvede, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sırada

Bu sezon ligde 9 maçta 10 gol ve 5 asistle oynayan Mısırlı futbolcu, Premier Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Salah, Liverpool'un ligde zirve yarışını sürdürmesinde en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
Liverpool, Salah'ın üstün performansı sayesinde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.
Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 5 golle katkı sağlayan 29 yaşındaki oyuncu, 6 gol atan Ajaxlı futbolcu Sebastien Haller'dan sonra en çok gol atan futbolcu konumunda.
Dünya evine 2013'te giren ve ilk kız çocuğuna Mekke, ikinci kız çocuğuna ise Kayan adını veren Müslüman oyuncu Muhammed Salah, Liverpool'da yeni rekorlara imza atıyor.
Attığı goller ve yaptığı asistlerle İngiltere temsilcisinde öne çıkan futbolcular arasında yer alan Salah, attığı golleri sahada secdeye giderek kutluyor.

Dostluk maçında keşfedildi

Mısır'ın Garbiya iline bağlı Nagrig'de 15 Haziran 1992'de dünyaya gelen Muhammed Salah, futbola ülkesinin El Mokawloon takımının altyapısında başladı ve ilk resmi lig maçına henüz 17 yaşındayken El Mansoura karşısında çıktı.
Kısa sürede takımın en önemli oyuncusu haline gelen Salah'ın futbolculuk kariyeri, El Ehli ile El Masri arasında Port Said Stadı'nda 1 Şubat 2012'de oynanan, onlarca kişinin ölümü ve binin üzerinde taraftarın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Avrupa'ya doğru yön değiştirdi.
Facianın ardından Mısır Premier Ligi'nde 2011-2012 sezonu iptal edilirken, bütün Mısırlı oyuncular gibi Salah da bir süre sahalara çıkamadı. Ülke futboluna destek vermek amacıyla İsviçre'nin Basel takımının, Mısır 23 Yaş Altı Milli Takımı'yla yaptığı dostluk maçı, Salah'ın kariyerinin dönüm noktası oldu.
Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve ağları iki kez havalandırarak takımının Basel'i 4-3 yenmesinde başrolü oynayan Salah, İsviçre temsilcisinin dikkatini çekti. Deneme amaçlı antrenmanlara davet edilen Mısırlı oyuncunun yeteneğinden etkilenen Basel, futbolcuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Basel'de geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk yaşayan Muhammed Salah, toplam 20 golle bu başarıda pay sahibi oldu. Orta sahadaki çalışkan yapısı ve yüksek tekniğiyle kısa sürede takımın yıldızı haline gelen oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

Chelsea'ye 3 maçta 3 gol attı

Basel'in 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Chelsea'ye konuk olduğu maçta gol atan Salah, sonraki sezon İsviçre temsilcisinin bu kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini yine boş geçmedi ve ağlarını iki maçta da birer kez sarstı.
Salah'ın bu maçlardaki performansından etkilenen Chelsea yönetimi, 16,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Mısırlı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.
Kariyerindeki ilk İngiltere deneyiminde o dönem Chelsea'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Salah, forma şansı bulmakta zorlandı ve 18 aylık süreçte sadece 2 gol atabildi.
Chelsea tarafından 2015-2016 sezonunun ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanan Mısırlı oyuncu, İtalya'da yeniden düzenli olarak forma giymeye başlamasının ardından performansında yükselişe geçti. Fiorentina, 26 maçta 9 kez ağları sarsan Salah'ın bonservisini almak istedi. Bunu kabul etmeyen Salah, 2016-2017 sezonunda bu kez Roma'ya kiralandı.
Kariyerindeki en hızlı çıkışı Roma formasıyla yaşayan Salah, İtalya temsilcisinde 41 maçta 19 gollük performans sergileyerek takımın yıldız isimleri arasına girmişti.
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