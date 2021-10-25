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https://tr.sputniknews.com/20211025/sam-israilin-suriyenin-guneyini-hedef-aldigini-duyurdu-1050156599.html
Şam, İsrail'in Suriye'nin güneyini hedef aldığını duyurdu
Şam, İsrail'in Suriye'nin güneyini hedef aldığını duyurdu
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki bölgeleri hedef aldığını açıkladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T15:15+0300
2021-10-25T15:15+0300
2021-10-25T15:15+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, israil
Şam, İsrail'in Suriye'nin güneyini hedef aldığını duyurdu
Ayrıntılar geliyor
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki bölgeleri hedef aldığını açıkladı.