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SON DAKİKA | Şam, İsrail'in Suriye'nin güneyini hedef aldığını duyurdu
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Şam, İsrail'in Suriye'nin güneyini hedef aldığını duyurdu
Şam, İsrail'in Suriye'nin güneyini hedef aldığını duyurdu
Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki bölgeleri hedef aldığını açıkladı. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T15:15+0300
2021-10-25T15:15+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, israil

Şam, İsrail'in Suriye'nin güneyini hedef aldığını duyurdu

15:15 25.10.2021
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki bölgeleri hedef aldığını açıkladı.
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