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Sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti
Sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti
Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T15:41+0300
2021-10-25T15:41+0300
2021-10-25T15:41+0300
türkiye
vefat
musa eroğlu
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Fatma Eroğlu, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fatma Eroğlu’nun cenazesi yarın memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verilecek.
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vefat, musa eroğlu
Sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti
Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fatma Eroğlu, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fatma Eroğlu’nun cenazesi yarın memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verilecek.