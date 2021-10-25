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Sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti
Sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti
Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
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Fatma Eroğlu, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fatma Eroğlu’nun cenazesi yarın memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verilecek.
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vefat, musa eroğlu

Sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti

15:41 25.10.2021
© DHAMusa Eroğlu - Fatma Eroğlu
Musa Eroğlu - Fatma Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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Türk halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fatma Eroğlu, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fatma Eroğlu’nun cenazesi yarın memleketi Mersin’in Mut ilçesinde toprağa verilecek.
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