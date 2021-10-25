https://tr.sputniknews.com/20211025/sicakliklar-dusuyor-meteorolojiden-5-sehre-kar-uyarisi-1050141936.html
Sıcaklıklar düşüyor, Meteoroloji’den 5 şehre kar uyarısı
Sıcaklıklar düşüyor, Meteoroloji’den 5 şehre kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sıcaklıklar bugünden itibaren iç ve doğu kesimlerde düşüşe geçiyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde kar... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T09:18+0300
2021-10-25T09:18+0300
2021-10-25T09:18+0300
yaşam
hava durumu
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sıcaklık
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Meteoroloji, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre bugünden itibaren iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede sıcaklık düşüşü yaşanacak. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da kar yağışı görülecek. Rize ve Artvin çevrelerinde ise kuvvetli yağmur bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211023/meteorolojiden-saganak-yagis-ve-zirai-don-uyarisi-1050114251.html
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hava durumu, kar yağışı, meteoroloji, kar, sıcaklık
Sıcaklıklar düşüyor, Meteoroloji’den 5 şehre kar uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre sıcaklıklar bugünden itibaren iç ve doğu kesimlerde düşüşe geçiyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok ilde kar bekleniyor.
Meteoroloji, yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre bugünden itibaren iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede sıcaklık düşüşü yaşanacak. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan’da kar yağışı görülecek. Rize ve Artvin çevrelerinde ise kuvvetli yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu
, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop
çevreleri ve Kastamonu’nun
kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.