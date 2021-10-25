https://tr.sputniknews.com/20211025/sivasta-su-borusu-patladi-caddeler-gole-dondu-is-yerlerini-su-basti-1050149366.html
Sivas'ta su borusu patladı: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı
Sivas'ta su borusu patladı: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı
Sivas’ta gece yarısı, caddenin hemen altından geçen içme suyu ana borularından biri patladı. Patlayan borudan çevreye yayılan binlerce metre küp su, şehrin... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T12:59+0300
2021-10-25T12:59+0300
2021-10-25T12:59+0300
türkiye
sivas
taşkın
boru
tahliye
patlama
belediye
su baskını
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Sivas'ın Kepenek Caddesi'nde patlayan su borusu, kısa sürede sel ve su taşkınlarını andıran görüntüler oluşturdu.Patlamanın meydana geldiği bölgede asfalt üzerinde göçükler oluştu, dükkanları su bastı. Olayı haber alan esnaflarda dükkanlarına koştu.Dükkanları açık olan esnaf, iş yerlerini baskından korumak için mücadele etti. Sivas Belediyesi ekipleri, patlamanın ardından oluşan baskıları önlemek için çalışma başlattı. Patlamanın 'binlik' olarak tabir edilen ana hat üzerinde meydana geldiği açıklandı.Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun başlatılan çalışmaları yerinde denetleyerek, "Ana borudaki patlama gece yarısı meydana geldi. Patlamadan kısa bir süre sonra suyu kestik. Hemen ardından tahliye çalışmalarına başladık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211012/unkapani-kavsagi-yenileme-calismasi-sirasinda-iskiye-ait-boru-patladi-trafik-sikisikligina-dikkat-1049756289.html
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sivas, taşkın, boru, tahliye, patlama, belediye, su baskını
Sivas'ta su borusu patladı: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı
Sivas’ta gece yarısı, caddenin hemen altından geçen içme suyu ana borularından biri patladı. Patlayan borudan çevreye yayılan binlerce metre küp su, şehrin altını üstüne getirdi.
Sivas'ın Kepenek Caddesi'nde patlayan su borusu, kısa sürede sel ve su taşkınlarını andıran görüntüler oluşturdu.
Patlamanın meydana geldiği bölgede asfalt üzerinde göçükler oluştu, dükkanları su bastı. Olayı haber alan esnaflarda dükkanlarına koştu.
Dükkanları açık olan esnaf, iş yerlerini baskından korumak için mücadele etti.
Sivas Belediyesi ekipleri, patlamanın ardından oluşan baskıları önlemek için çalışma başlattı. Patlamanın 'binlik' olarak tabir edilen ana hat üzerinde meydana geldiği açıklandı.
Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun başlatılan çalışmaları yerinde denetleyerek, "Ana borudaki patlama gece yarısı meydana geldi. Patlamadan kısa bir süre sonra suyu kestik. Hemen ardından tahliye çalışmalarına başladık" dedi.