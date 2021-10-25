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Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu
Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu
Karaman'da sosyal medyada canlı yayın yapan iki kuzen arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Canlı yayında kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü kuzeninin evine... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:50+0300
2021-10-25T14:50+0300
türkiye
saldırı
sosyal medya
canlı yayın
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Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 23.50'de gerçekleşen olayda, Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D., ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeninin evine gitti. Emir Ö., dışarı çıktığı sırada Tufan D. de tüfekle üzerine doğru ateş açtı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Tufan D. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emir Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisin, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışması ise sürüyor.Öte yandan silahlı saldırının, Emir Ö.'nün sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Emir Ö., tartışma anlarının da yer aldığı, 1 saat 3 dakika süren canlı yayın görüntülerinde, Tufan D.'ye eve gelmesini beklediğini söylüyor. Yayında zaman zaman evin balkonundan sokağı gösteren Emir Ö., Tufan D.'nin henüz gelmediğini belirtiyor. Birkaç kez de evden dışarı çıkıp sokağa gösteren Emir Ö.'nin en son çıktığında ise peş peşe silah sesleri duyuluyor. Yaralanan Emir Ö., tekrar eve giriyor.
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saldırı, sosyal medya, canlı yayın

Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu

14:50 25.10.2021
© DHASosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu
Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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Karaman'da sosyal medyada canlı yayın yapan iki kuzen arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Canlı yayında kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü kuzeninin evine gidip pompalı tüfekle ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 23.50'de gerçekleşen olayda, Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı.
Tufan D., ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeninin evine gitti. Emir Ö., dışarı çıktığı sırada Tufan D. de tüfekle üzerine doğru ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Tufan D. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emir Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisin, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışması ise sürüyor.
Öte yandan silahlı saldırının, Emir Ö.'nün sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Emir Ö., tartışma anlarının da yer aldığı, 1 saat 3 dakika süren canlı yayın görüntülerinde, Tufan D.'ye eve gelmesini beklediğini söylüyor. Yayında zaman zaman evin balkonundan sokağı gösteren Emir Ö., Tufan D.'nin henüz gelmediğini belirtiyor. Birkaç kez de evden dışarı çıkıp sokağa gösteren Emir Ö.'nin en son çıktığında ise peş peşe silah sesleri duyuluyor. Yaralanan Emir Ö., tekrar eve giriyor.
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