https://tr.sputniknews.com/20211025/sosyal-medyadan-tartistigi-kuzenini-canli-yayinda-vurdu-1050154883.html

Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu

Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu

Karaman'da sosyal medyada canlı yayın yapan iki kuzen arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Canlı yayında kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü kuzeninin evine... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T14:50+0300

2021-10-25T14:50+0300

2021-10-25T14:50+0300

türkiye

saldırı

sosyal medya

canlı yayın

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Cumhuriyet Mahallesi'nde dün saat 23.50'de gerçekleşen olayda, Tufan D., aralarında husumet bulunan kuzeni Emir Ö. ile sosyal medya üzerinden tartıştı. Tufan D., ardından kendisine küfrettiğini öne sürdüğü kuzeninin evine gitti. Emir Ö., dışarı çıktığı sırada Tufan D. de tüfekle üzerine doğru ateş açtı.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Emir Ö., kanlar içinde yere yığıldı. Tufan D. ise geldiği otomobille olay yerinden kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emir Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polisin, kaçan Tufan D.'nin yakalanması için çalışması ise sürüyor.Öte yandan silahlı saldırının, Emir Ö.'nün sosyal medyadan canlı yayın yaptığı sırada gerçekleştiği ortaya çıktı. Emir Ö., tartışma anlarının da yer aldığı, 1 saat 3 dakika süren canlı yayın görüntülerinde, Tufan D.'ye eve gelmesini beklediğini söylüyor. Yayında zaman zaman evin balkonundan sokağı gösteren Emir Ö., Tufan D.'nin henüz gelmediğini belirtiyor. Birkaç kez de evden dışarı çıkıp sokağa gösteren Emir Ö.'nin en son çıktığında ise peş peşe silah sesleri duyuluyor. Yaralanan Emir Ö., tekrar eve giriyor.

türkiye

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saldırı, sosyal medya, canlı yayın