https://tr.sputniknews.com/20211025/sudanda-darbe-girisimi-iddiasi-1050141064.html

Sudan'da darbe girişimi iddiası

Sudan'da darbe girişimi iddiası

Doğu Afrika ülkesi Sudan'dan yeni bir darbe girişimi haberi geldi. Ülke medyası askeri güçlerin dört bakanının ve iktidardaki konseyin bir sivil üyesini... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T07:20+0300

2021-10-25T07:20+0300

2021-10-25T07:19+0300

dünya

sudan

darbe girişimi

darbe

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Al hadath Televizyonu'nun kaynaklarına dayandırdığı habere göre Başbakan Hamduk ev hapsinde tutuluyor.NTV tarafından aktarılan haberde, iktidardaki askeri ve sivil temsilcilerin oluşturduğu konseyin bir sivil üyesi ve kabinenin 4 bakanının da askerlerce tutuklandığı belirtildi.İddiaya göre başbakan Abdullah Hamduk'un medya danışmanı da tutuklanan kişiler arasında.Sudan'da, 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasında gerilim artırmıştı.

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sudan, darbe girişimi, darbe