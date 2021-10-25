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Sudan'da darbe girişimi iddiası
Sudan'da darbe girişimi iddiası
Doğu Afrika ülkesi Sudan'dan yeni bir darbe girişimi haberi geldi. Ülke medyası askeri güçlerin dört bakanının ve iktidardaki konseyin bir sivil üyesini... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T07:20+0300
2021-10-25T07:19+0300
dünya
sudan
darbe girişimi
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Al hadath Televizyonu'nun kaynaklarına dayandırdığı habere göre Başbakan Hamduk ev hapsinde tutuluyor.NTV tarafından aktarılan haberde, iktidardaki askeri ve sivil temsilcilerin oluşturduğu konseyin bir sivil üyesi ve kabinenin 4 bakanının da askerlerce tutuklandığı belirtildi.İddiaya göre başbakan Abdullah Hamduk'un medya danışmanı da tutuklanan kişiler arasında.Sudan'da, 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasında gerilim artırmıştı.
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sudan, darbe girişimi, darbe

Sudan'da darbe girişimi iddiası

07:20 25.10.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYSudan
Sudan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
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Doğu Afrika ülkesi Sudan'dan yeni bir darbe girişimi haberi geldi. Ülke medyası askeri güçlerin dört bakanının ve iktidardaki konseyin bir sivil üyesini tutukladığını, başbakan Abdullah Hamduk'un evininse sarıldığını duyurdu.
Al hadath Televizyonu'nun kaynaklarına dayandırdığı habere göre Başbakan Hamduk ev hapsinde tutuluyor.
NTV tarafından aktarılan haberde, iktidardaki askeri ve sivil temsilcilerin oluşturduğu konseyin bir sivil üyesi ve kabinenin 4 bakanının da askerlerce tutuklandığı belirtildi.

İddiaya göre başbakan Abdullah Hamduk'un medya danışmanı da tutuklanan kişiler arasında.
Sudan'da, 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasında gerilim artırmıştı.
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