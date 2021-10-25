https://tr.sputniknews.com/20211025/surgundeki-suudi-yetkili-veliaht-prens-selman-eski-kral-abdullahi-oldurme-planindan-soz-etmisti-1050167692.html

Sürgündeki Suudi yetkili: Veliaht Prens Selman, eski Kral Abdullah'ı öldürme planından söz etmişti

Sürgündeki Suudi yetkili: Veliaht Prens Selman, eski Kral Abdullah'ı öldürme planından söz etmişti

CBS'e verdiği röportajda, MbS'nin 2014'te kuzenine dönemin Kralı Abdullah'ı 'öldürmek için zehirli yüzük kullanmaktan' söz ettiğini ve bu görüşmenin kaydının... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T19:34+0300

2021-10-25T19:34+0300

2021-10-25T19:40+0300

dünya

cbs

suudi veliaht prensi muhammed bin selman (mbs)

suudi kralı abdullah

suudi kralı selman

cbs news

saad cebri

saad el-cebri

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Suudi Arabistan'ın 'fiili kralı' konumundaki Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (Mbs) genç yaşına rağmen uzun bir karanlık icraatlar listesi olduğundan, hakkında ortaya atılan yeni bir iddia, Batı medyasında yankı buldu. Suudi Arabistan'ın üst düzey isimlerini gözaltına aldırıp servetlerini aldıktan sonra serbest bırakmak, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi Riyad'da esir almak ve muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşi şekilde öldürülmesinin emrini vermek gibi skandallarla birlikte anılan MbS'nin 2014'te eski Suudi Kralı Abdullah'ı 'öldürmek için zehirli yüzük kullanmaktan' söz ettiği iddia edildi. 23 Ocak 2015'te 90 yaşında ölen Abdullah'ın yerine MbS'nin babası Selman kral olmuştu. İddia, Mayıs 2017'den beri Kanada'da sürgünde yaşayan eski Suudi general, üst düzey istihbarat yetkilisi, bakan ve MbS için veliaht prenslikten edilen Muhammed bin Nayef'in eski danışmanı Saad bin Halid el Cebri tarafından dile getirildi.CBS'in 60 Minutes programına konuşan Saad el Cebri, Muhammed bin Selman'ın 2014 yılında o dönemde İçişleri Bakanı olan kuzeni Muhammed bin Nayef'e, 'Kral Abdullah'ın ölmesini ayarlayabileceğini, tahta babasının geçmesi için kralı zehirli yüzük kullanarak öldürebileceğini' söylediğini iddia etti. Cebri, şunları söyledi:"Nayef'e 'Kral Abdullah'a suikast düzenlemek istiyorum. Rusya'dan zehirli bir yüzük alıp onunla tokalaşmam yeterli, işi bitecek' dedi. Atıp tutma mıydı, değil miydi... Sonuçta bunu söyledi ve biz de ciddiye aldık." Meselenin kraliyet ailesi içinde özel olarak çözüldüğünü dile getiren Cebri, ancak görüşmenin gizlice kaydedildiğini ve video kaydının iki kopyasının nerede olduğunu bildiğini sözlerine ekledi. Kral Abdullah'ın yerine geçen Kral Selman, ilkin Nayef'i birinci veliaht prens, oğlu MbS'yi ikinci veliaht prens yapmış, ancak 2017'de veliahtlıktan ve bakanlıktan alınan Nayef, önce evhapsine konulmuş, geçen yıl da açıklanmayan suçlamalardan gözaltına alınmıştı. Suudi yönetiminin yalancılık, sahtekarlık ve yolsuzlukla suçlayıp iadesini talep ettiği Cebri ile MbS cephesinin karşılıklı birbirilerine açtıkları davalar da var. CBS'e Veliaht Prens'den "Ortadoğu'da sınırsız kaynaklara sahip olan, kendi halkına, Amerika'ya ve tüm gezegene tehdit teşkil eden psikopat katil" diye söz eden eski üst düzey Suudi yetkili, 'Ekim 2018'de, Kaşıkçı cinayetinden birkaç gün sonra, Ortadoğu istihbarat servislerinden bir dostu tarafından MbS'nin bu kez kendisi için suikast timi gönderdiğine dair uyarıldığını, 6 kişilik bir ekibin Ottawa'daki havaalanına indiğini, ancak gümrükte 'DNA analizi için şüpheli ekipman' taşıdıklarının tespit edilmesi üzerine sınırdışı edildiğini' öne sürdü.ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile çok yakın ilişkileri bulunan Cebri geçen yıl ABD'de Suudi Veliaht Prensi aleyhine cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açmıştı.

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