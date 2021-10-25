https://tr.sputniknews.com/20211025/suriyede-abd-ambargosunun-etkisi-siddetleniyor-motorine-yuzde-161-zam-1050152500.html

Suriye'de ABD ambargosunun etkisi şiddetleniyor: Motorine yüzde 161 zam

Suriye'de ABD ambargosunun etkisi şiddetleniyor: Motorine yüzde 161 zam

Uzun süredir ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Suriye'de hükümetin motorine yüzde 161 zam yapıldığı bildirildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T13:59+0300

2021-10-25T13:59+0300

2021-10-25T13:59+0300

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Suriye İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, sınai ve ticari kullanıma ayrılan motorinin fiyatına yüzde 161 oranında zam yapıldığını bildirdi.Bununla beraber sanayi tesislerinde kullanılan motorinin fiyatı 650 Suriye lirasından 1700 Suriye lirasında yükseldi.Zammın ayrıca tüketici fiyatlarında da artışa neden olması bekleniyor.ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol varlıklarına el koymasının ve Şam'a uyguladığı ağır yaptırımların neden olduğu tedarik krizi nedeniyle Suriye'de akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211011/reuters-analizi-abd-cinle-mesgulken-arap-ulkeleri-esada-yonelik-tecridi-gevsetiyor-1049707110.html

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abd, suriye, benzin, petrol, zam, motorin, yaptırım