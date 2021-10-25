Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211025/suriyede-abd-ambargosunun-etkisi-siddetleniyor-motorine-yuzde-161-zam-1050152500.html
Suriye'de ABD ambargosunun etkisi şiddetleniyor: Motorine yüzde 161 zam
Suriye'de ABD ambargosunun etkisi şiddetleniyor: Motorine yüzde 161 zam
Uzun süredir ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Suriye'de hükümetin motorine yüzde 161 zam yapıldığı bildirildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:59+0300
2021-10-25T13:59+0300
dünya
abd
suriye
benzin
petrol
zam
motorin
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103369/67/1033696715_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_520266edaaea504ca003097b9f855ced.jpg
Suriye İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, sınai ve ticari kullanıma ayrılan motorinin fiyatına yüzde 161 oranında zam yapıldığını bildirdi.Bununla beraber sanayi tesislerinde kullanılan motorinin fiyatı 650 Suriye lirasından 1700 Suriye lirasında yükseldi.Zammın ayrıca tüketici fiyatlarında da artışa neden olması bekleniyor.ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol varlıklarına el koymasının ve Şam'a uyguladığı ağır yaptırımların neden olduğu tedarik krizi nedeniyle Suriye'de akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211011/reuters-analizi-abd-cinle-mesgulken-arap-ulkeleri-esada-yonelik-tecridi-gevsetiyor-1049707110.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103369/67/1033696715_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_a23b574041ac82d0a2eca43d7f7a685a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, suriye, benzin, petrol, zam, motorin, yaptırım

Suriye'de ABD ambargosunun etkisi şiddetleniyor: Motorine yüzde 161 zam

13:59 25.10.2021
© AP Photo / Hussein MallaSuriye-Haseke-Petrol
Suriye-Haseke-Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Hussein Malla
Abone ol
Uzun süredir ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Suriye'de hükümetin motorine yüzde 161 zam yapıldığı bildirildi.
Suriye İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, sınai ve ticari kullanıma ayrılan motorinin fiyatına yüzde 161 oranında zam yapıldığını bildirdi.
Bununla beraber sanayi tesislerinde kullanılan motorinin fiyatı 650 Suriye lirasından 1700 Suriye lirasında yükseldi.
Zammın ayrıca tüketici fiyatlarında da artışa neden olması bekleniyor.
ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol varlıklarına el koymasının ve Şam'a uyguladığı ağır yaptırımların neden olduğu tedarik krizi nedeniyle Suriye'de akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.
Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
DÜNYA
Reuters analizi: ABD, Çin'le meşgulken Arap ülkeleri, Esad'a yönelik tecridi gevşetiyor
11 Ekim, 13:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:06Uluç Özülker: Büyükelçilerin yapmış olduğu aslında egemenliğe tecavüzdür
15:06İstanbul'da elektrikli scooter denetimi: Kaldırımda scooter kullananlara 314 lira ceza kesildi
15:03Microsoft, 23 bin siber saldırı girişiminin hedefi olduğu konusunda 600 şirketi bilgilendirdi
15:00Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim
14:53Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
14:50Sosyal medyadan tartıştığı kuzenini canlı yayında vurdu
14:36Arjantin'de 100'den fazla dinozor yumurtası bulundu
14:36Yazar Yardımcıoğlu: Ekonomik krizde küresel komisyonlar kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak
14:35MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı
14:30Ankara Şehir Hastanesi: 36 saat nöbet iddiaları üzüntümüzü artırmaktadır
14:25TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto
14:24Katar Milli Kütüphanesi, Türkiye'den kitap bağışı aldı
14:19Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu'dan İmamoğlu'na: Bu rakamlar inanılacak gibi değil
14:16Tahran'da Türk-İran ticaret konferansı düzenlendi
14:16Rusya: Taliban, yaptırımların kaldırılması için uluslararası toplumun beklentilerini karşılamalı
14:13Eski Fenerbahçe yöneticisi Belgü: Dünkü maçta Fenerbahçe derneklerine bedava bilet dağıtılmış
14:12Milli Eğitim Bakanı: Bin 817 sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi
14:05Antalya’da bir grup Rus turist, kasıtsız orman yangını çıkarma şüphesiyle gözaltına alındı
13:59Suriye'de ABD ambargosunun etkisi şiddetleniyor: Motorine yüzde 161 zam
13:55NASA Başkanı: Evren çok büyük, dünya dışında başka yaşam formları neden olmasın?