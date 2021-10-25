Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211025/suriyede-abd-ambargosunun-etkisi-siddetleniyor-motorine-yuzde-161-zam-1050152500.html
Suriye'de ABD ambargosunun etkisi şiddetleniyor: Motorine yüzde 161 zam
Suriye'de ABD ambargosunun etkisi şiddetleniyor: Motorine yüzde 161 zam
Uzun süredir ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Suriye'de hükümetin motorine yüzde 161 zam yapıldığı bildirildi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:59+0300
2021-10-25T13:59+0300
2021-10-25T13:59+0300
dünya
abd
suriye
benzin
petrol
zam
motorin
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103369/67/1033696715_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_520266edaaea504ca003097b9f855ced.jpg
Suriye İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, sınai ve ticari kullanıma ayrılan motorinin fiyatına yüzde 161 oranında zam yapıldığını bildirdi.Bununla beraber sanayi tesislerinde kullanılan motorinin fiyatı 650 Suriye lirasından 1700 Suriye lirasında yükseldi.Zammın ayrıca tüketici fiyatlarında da artışa neden olması bekleniyor.ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol varlıklarına el koymasının ve Şam'a uyguladığı ağır yaptırımların neden olduğu tedarik krizi nedeniyle Suriye'de akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211011/reuters-analizi-abd-cinle-mesgulken-arap-ulkeleri-esada-yonelik-tecridi-gevsetiyor-1049707110.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103369/67/1033696715_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_a23b574041ac82d0a2eca43d7f7a685a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, suriye, benzin, petrol, zam, motorin, yaptırım
Suriye'de ABD ambargosunun etkisi şiddetleniyor: Motorine yüzde 161 zam
Uzun süredir ABD yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Suriye'de hükümetin motorine yüzde 161 zam yapıldığı bildirildi.
Suriye İç Ticaret ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığı, sınai ve ticari kullanıma ayrılan motorinin fiyatına yüzde 161 oranında zam yapıldığını bildirdi.
Bununla beraber sanayi tesislerinde kullanılan motorinin fiyatı 650 Suriye lirasından 1700 Suriye lirasında yükseldi.
Zammın ayrıca tüketici fiyatlarında da artışa neden olması bekleniyor.
ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol varlıklarına el koymasının ve Şam'a uyguladığı ağır yaptırımların neden olduğu tedarik krizi nedeniyle Suriye'de akaryakıt sıkıntısı yaşanıyor.