Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211025/suriyenin-deraa-kentinde-militanlarin-uzlasma-ve-silah-birakma-sureci-tamamlandi-1050164720.html
Suriye'nin Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı
Suriye'nin Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı
Suriye Uzlaşma Komisyonu Başkanı Hüseyin Rifai, ülkenin güneyindeki Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma sürecinin tamamlandığını söyledi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T18:05+0300
2021-10-25T18:06+0300
dünya
suriye
suriye krizi
savaş
silah bırakma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049358003_0:0:801:451_1920x0_80_0_0_18e15f55fc76daeece240c64663c0b12.jpg
Sputnik'e konuşan Rifai, "Deraa kentinde uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı" dedi.Rifai, Deraa'daki polis merkezinde uzlaşmayı reddeden militanların soruşturulması için bir birim açıldığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211022/bm-suriye-ozel-temsilcisi-pedersen-elde-etmeyi-umdugumuz-seyi-basaramadik-1050091953.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049358003_89:0:706:463_1920x0_80_0_0_a22cf83bff7c087fdefe62f6ddc46073.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, suriye krizi, savaş, silah bırakma

Suriye'nin Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı

18:05 25.10.2021 (güncellendi: 18:06 25.10.2021)
© AAÜrdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı
Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA
Abone ol
Suriye Uzlaşma Komisyonu Başkanı Hüseyin Rifai, ülkenin güneyindeki Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma sürecinin tamamlandığını söyledi.

Sputnik'e konuşan Rifai, "Deraa kentinde uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı" dedi.

Rifai, Deraa'daki polis merkezinde uzlaşmayı reddeden militanların soruşturulması için bir birim açıldığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
DÜNYA
BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen: Elde etmeyi umduğumuz şeyi başaramadık
22 Ekim, 18:19
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:26Google, Rusya’ya 32.5 milyon ruble para cezası ödedi
18:24'Julian Assange casusluk yapmakla değil, gazetecilik yapmakla suçlanıyor'
18:23Günün ilk saatlerinde 9.85 ile rekor kıran dolar, 9.57’ye geriledi
18:19Dünya Meteoroloji Örgütü: Atmosferdeki sera gazı birikimi 2020'de rekor düzeye ulaştı
18:06Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi
18:05Suriye'nin Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı
18:02Suudi Arabistan dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planlıyor
17:57Portekiz'de bütçe tartışmaları alevleniyor: Erken seçime gidilebilir
17:56AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimizin diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür
17:44Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklu bulunan 3 şüphelinin tahliyesine karar verildi
17:29Moskova ve çevresinde üç AY 4.2 vakası tespit edildi
17:23Dünya Gıda Programı Afganistan'daki açlığa dikkat çekti: Felaket için geri sayım yapıyoruz
17:19Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
17:15Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimi
17:13Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' soruşturmasının iddianamesi kabul edildi
17:00Benzine 44 kuruş zam yapıldı
16:58Almanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor
16:56Almanya'da 'IŞİD gelinine' Ezidi kız çocuğunun susuzluktan ölümüne göz yummaktan 10 yıl hapis
16:54Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız
16:53Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı