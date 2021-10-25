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https://tr.sputniknews.com/20211025/suriyenin-deraa-kentinde-militanlarin-uzlasma-ve-silah-birakma-sureci-tamamlandi-1050164720.html
Suriye'nin Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı
Suriye'nin Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı
Suriye Uzlaşma Komisyonu Başkanı Hüseyin Rifai, ülkenin güneyindeki Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma sürecinin tamamlandığını söyledi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T18:05+0300
2021-10-25T18:05+0300
2021-10-25T18:06+0300
dünya
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suriye krizi
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silah bırakma
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Sputnik'e konuşan Rifai, "Deraa kentinde uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı" dedi.Rifai, Deraa'daki polis merkezinde uzlaşmayı reddeden militanların soruşturulması için bir birim açıldığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211022/bm-suriye-ozel-temsilcisi-pedersen-elde-etmeyi-umdugumuz-seyi-basaramadik-1050091953.html
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Suriye'nin Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı 18:05 25.10.2021 (güncellendi: 18:06 25.10.2021)
Suriye Uzlaşma Komisyonu Başkanı Hüseyin Rifai, ülkenin güneyindeki Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma sürecinin tamamlandığını söyledi.
Sputnik'e konuşan Rifai, " Deraa kentinde uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı" dedi. Rifai, Deraa'daki polis merkezinde uzlaşmayı reddeden militanların soruşturulması için bir birim açıldığını ifade etti.