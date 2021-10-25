https://tr.sputniknews.com/20211025/suudi-arabistan-dunyanin-en-buyuk-hidrojen-ureticisi-olmayi-planliyor-1050164599.html

Suudi Arabistan dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planlıyor

Suudi Arabistan dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planlıyor

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planladıklarını belirtti. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T18:02+0300

2021-10-25T18:02+0300

2021-10-25T18:07+0300

suudi arabistan

japonya

güneş enerjisi

selman bin abdülaziz el suud

avrupa birliği

kimyasal

hidrojen

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Yeşil Gençlik Zirvesi’nde konuşan Prens Abdülaziz, ülkenin dünyanın “en iyi ve en büyük” petrol ihracatçısı olduğunu ve kimyasal üretim yönünde ilerlediğini belirterek, “Gazımızı, kimyasallar üretip ülkemizi büyük bir hizmet merkezine dönüştürmek için kullanacağız” ifadesini kullandı.Kraliyetin, güneş ve rüzgar enerjisi alanında kilovat saat başına en ucuz yenilenebilir enerji ürettiğini kaydeden Suudi bakan, 2030 yılına kadar 4 milyon ton hidrojen üretme niyetinde olduklarını söyledi.Hidrojenin, yenilenebilir enerji kaynakları ve sudan üretildiğini anlatan Prens Abdülaziz, “Yenilenebilir enerjide rekorlara sahibiz, buna ek kendi özel teknolojilerimiz de var. Artık suyu tuzdan arındırmak için gaz değil elektrik kullanıyoruz, bu da yeşil hidrojen üretmemizi sağılıyor. El-Cafura’da, mavi hidrojen üretiminde kullanacağımız büyük bir stokumuz bulunuyor” dedi.Başta Japonya ve Avrupa Birliği olmak üzere diğer tüm ülkelere, hidrojen ihtiyaçlarını bildirme çağrısında bulunan Suudi Enerji Bakanı, “Çünkü biz dünyanın en büyük hidrojen ihracatçısı olmak istiyoruz. Suudi Arabistan tüm dünya için enerji kaynağı olma konusunda kararlı” diye kaydetti.--

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suudi arabistan

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suudi arabistan, japonya, güneş enerjisi, selman bin abdülaziz el suud, avrupa birliği, kimyasal, hidrojen