Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211025/suudi-arabistan-dunyanin-en-buyuk-hidrojen-ureticisi-olmayi-planliyor-1050164599.html
Suudi Arabistan dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planlıyor
Suudi Arabistan dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planlıyor
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planladıklarını belirtti. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T18:02+0300
2021-10-25T18:07+0300
suudi arabistan
japonya
güneş enerjisi
selman bin abdülaziz el suud
avrupa birliği
kimyasal
hidrojen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1043109437_0:65:1201:740_1920x0_80_0_0_74008fe65ad98dab9ac0d64cc4a42464.jpg
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Yeşil Gençlik Zirvesi’nde konuşan Prens Abdülaziz, ülkenin dünyanın “en iyi ve en büyük” petrol ihracatçısı olduğunu ve kimyasal üretim yönünde ilerlediğini belirterek, “Gazımızı, kimyasallar üretip ülkemizi büyük bir hizmet merkezine dönüştürmek için kullanacağız” ifadesini kullandı.Kraliyetin, güneş ve rüzgar enerjisi alanında kilovat saat başına en ucuz yenilenebilir enerji ürettiğini kaydeden Suudi bakan, 2030 yılına kadar 4 milyon ton hidrojen üretme niyetinde olduklarını söyledi.Hidrojenin, yenilenebilir enerji kaynakları ve sudan üretildiğini anlatan Prens Abdülaziz, “Yenilenebilir enerjide rekorlara sahibiz, buna ek kendi özel teknolojilerimiz de var. Artık suyu tuzdan arındırmak için gaz değil elektrik kullanıyoruz, bu da yeşil hidrojen üretmemizi sağılıyor. El-Cafura’da, mavi hidrojen üretiminde kullanacağımız büyük bir stokumuz bulunuyor” dedi.Başta Japonya ve Avrupa Birliği olmak üzere diğer tüm ülkelere, hidrojen ihtiyaçlarını bildirme çağrısında bulunan Suudi Enerji Bakanı, “Çünkü biz dünyanın en büyük hidrojen ihracatçısı olmak istiyoruz. Suudi Arabistan tüm dünya için enerji kaynağı olma konusunda kararlı” diye kaydetti.--
https://tr.sputniknews.com/20211021/suudilere-satilan-newcastledan-taraftarlara-uyari-ortadoguyu-cagristiran-cuppe-ve-sarik-giymeyin-1050049023.html
suudi arabistan
japonya
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1043109437_64:0:1135:803_1920x0_80_0_0_459cc4a3c3308c9b438b90bb1a009fcd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suudi arabistan, japonya, güneş enerjisi, selman bin abdülaziz el suud, avrupa birliği, kimyasal, hidrojen

Suudi Arabistan dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planlıyor

18:02 25.10.2021 (güncellendi: 18:07 25.10.2021)
© SputnikHidrojen depolama
Hidrojen depolama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Sputnik
Abone ol
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planladıklarını belirtti.
Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Yeşil Gençlik Zirvesi’nde konuşan Prens Abdülaziz, ülkenin dünyanın “en iyi ve en büyük” petrol ihracatçısı olduğunu ve kimyasal üretim yönünde ilerlediğini belirterek, Gazımızı, kimyasallar üretip ülkemizi büyük bir hizmet merkezine dönüştürmek için kullanacağız” ifadesini kullandı.
Kraliyetin, güneş ve rüzgar enerjisi alanında kilovat saat başına en ucuz yenilenebilir enerji ürettiğini kaydeden Suudi bakan, 2030 yılına kadar 4 milyon ton hidrojen üretme niyetinde olduklarını söyledi.
Hidrojenin, yenilenebilir enerji kaynakları ve sudan üretildiğini anlatan Prens Abdülaziz, “Yenilenebilir enerjide rekorlara sahibiz, buna ek kendi özel teknolojilerimiz de var. Artık suyu tuzdan arındırmak için gaz değil elektrik kullanıyoruz, bu da yeşil hidrojen üretmemizi sağılıyor. El-Cafura’da, mavi hidrojen üretiminde kullanacağımız büyük bir stokumuz bulunuyor” dedi.
Başta Japonya ve Avrupa Birliği olmak üzere diğer tüm ülkelere, hidrojen ihtiyaçlarını bildirme çağrısında bulunan Suudi Enerji Bakanı, “Çünkü biz dünyanın en büyük hidrojen ihracatçısı olmak istiyoruz. Suudi Arabistan tüm dünya için enerji kaynağı olma konusunda kararlı” diye kaydetti.
--
Newcastle United taraftarı, sarık - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
SPOR
Suudilere satılan Newcastle'dan taraftarlara uyarı: Ortadoğu'yu çağrıştıran cübbe ve sarık giymeyin
21 Ekim, 16:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:06Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi
18:05Suriye'nin Deraa kentinde militanların uzlaşma ve silah bırakma süreci tamamlandı
18:02Suudi Arabistan dünyanın en büyük hidrojen üreticisi olmayı planlıyor
17:57Portekiz'de bütçe tartışmaları alevleniyor: Erken seçime gidilebilir
17:56AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimizin diplomatlara karşı misafirperverliği dünyaca ünlüdür
17:44Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin tutuklu bulunan 3 şüphelinin tahliyesine karar verildi
17:29Moskova ve çevresinde üç AY 4.2 vakası tespit edildi
17:23Dünya Gıda Programı Afganistan'daki açlığa dikkat çekti: Felaket için geri sayım yapıyoruz
17:19Avustralya Açık'ta aşı yaptırmayan tenisçilere 14 gün karantina
17:15Ehliyet sınavında 'böcekli' kopya girişimi
17:13Eda Nur Kaplan'a 'cinsel saldırı' soruşturmasının iddianamesi kabul edildi
17:00Benzine 44 kuruş zam yapıldı
16:58Almanya'da neo-Naziler, göçmenleri durdurmak için Polonya sınırına gidiyor
16:56Almanya'da 'IŞİD gelinine' Ezidi kız çocuğunun susuzluktan ölümüne göz yummaktan 10 yıl hapis
16:54Polonya Başbakanı Morawiecki: AB 3. Dünya Savaşı’nı çıkarırsa biz ülkemizin haklarını savunacağız
16:53Erzurum şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı
16:50Yandex ve Rusya Postası, robotlarla yemek sevkiyatında iş birliği yapmaya başladı
16:47AK Partili Eroğlu: Z kuşağı yoktur
16:45Erkan Tan koronavirüse yakalandı
16:41Alman sanayiciler: Çip pazarında bağımsızlık ancak devlet desteği ile sağlanabilir