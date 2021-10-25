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https://tr.sputniknews.com/20211025/tahranda-turk-iran-ticaret-konferansi-duzenlendi-1050153212.html
Tahran'da Türk-İran ticaret konferansı düzenlendi
Tahran'da Türk-İran ticaret konferansı düzenlendi
İran-Türkiye Müşterek Ticaret Odası Başkanı Celal Ebrahimi, Türkiye Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkan Yardımcısı Selman Erdoğan ve... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:16+0300
2021-10-25T14:16+0300
ekonomi
iran
türkiye
tahran
ticaret
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İran-Türkiye Müşterek Ticaret Odası Başkanı Celal Ebrahimi, Türkiye Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkan Yardımcısı Selman Erdoğan ve MPSIran Genel Müdürü Sina Sanjari de dahil olmak üzere her iki taraftan üst düzey yetkililerin katıldığı etkinlikte, 'iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasının yolları' araştırıldıToplantıda konuşan Sanjari, İranlı tüccarlar, üreticiler ve ihracatçıların Türk tüccarların pazarlama ve müzakere yöntemlerini takip etmesi gerektiğini söyledi.Türk işadamlarının çeşitli ticaret alanlarında başarılı olduklarını ve Türk iş adamlarının tecrübelerinin İranlı iş çevreleri için faydalı olabileceğini söyleyen Sanjari, İranlı tüccarların Avrupa ülkeleriyle başarılı ticari ilişkiler için Türk tarafı ile gerekli ekonomik koordinasyonu sağlaması gerektiğini ve Türkiye ile İran arasındaki kur ve ticaret sorunlarının da çözülmesi gerektiğini belirtti. İran-Türkiye Ortak Ticaret Konseyi de başkanı Helal Ebrahimi ise, ticari ataşelerin diğer ülkelere ihracatı genişletmek için bir fırsat olduğunu söyledi ve "İran, tüm ülkelerde aktif ekonomik danışmanlara sahip olmaya çalışmalı ve diğer ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek için modern iş modelleri incelenmeli" ifadelerini kulladı.MÜSİAD Başkan Yardımcısı Selman Erdoğan ise, Türk özel sektörünün İranlı mevkidaşlarıyla işbirliğine hazır olduğunu ifade etti. Türk şirketlerinin İran pazarlarına daha iyi erişim sağlamak için İran'a yatırım yapmaya istekli olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'deki birçok şirket artık İran'a yatırım yapmaya hazır" dedi. Erdoğan ayrıca, 'kültürel benzerliklere sahip iki ülke olarak' İran ile Türkiye'nin, ticarette yaşanacak herhangi bir sorunun da 'kazan-kazan sonuçlar elde etmek için' iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.
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iran, türkiye, tahran, ticaret

Tahran'da Türk-İran ticaret konferansı düzenlendi

14:16 25.10.2021
© Tehran TimesTahran'da Türk-İran ticaret konferansı düzenlendi
Tahran'da Türk-İran ticaret konferansı düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Tehran Times
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İran-Türkiye Müşterek Ticaret Odası Başkanı Celal Ebrahimi, Türkiye Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkan Yardımcısı Selman Erdoğan ve MPSIran Genel Müdürü Sina Sanjari de dahil olmak üzere her iki taraftan üst düzey yetkililerin katıldığı etkinlikte, 'iki ülke arasındaki ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasının yolları' araştırıldı
Toplantıda konuşan Sanjari, İranlı tüccarlar, üreticiler ve ihracatçıların Türk tüccarların pazarlama ve müzakere yöntemlerini takip etmesi gerektiğini söyledi.
Türk işadamlarının çeşitli ticaret alanlarında başarılı olduklarını ve Türk iş adamlarının tecrübelerinin İranlı iş çevreleri için faydalı olabileceğini söyleyen Sanjari, İranlı tüccarların Avrupa ülkeleriyle başarılı ticari ilişkiler için Türk tarafı ile gerekli ekonomik koordinasyonu sağlaması gerektiğini ve Türkiye ile İran arasındaki kur ve ticaret sorunlarının da çözülmesi gerektiğini belirtti.
İran-Türkiye Ortak Ticaret Konseyi de başkanı Helal Ebrahimi ise, ticari ataşelerin diğer ülkelere ihracatı genişletmek için bir fırsat olduğunu söyledi ve "İran, tüm ülkelerde aktif ekonomik danışmanlara sahip olmaya çalışmalı ve diğer ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmek için modern iş modelleri incelenmeli" ifadelerini kulladı.
MÜSİAD Başkan Yardımcısı Selman Erdoğan ise, Türk özel sektörünün İranlı mevkidaşlarıyla işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.
Türk şirketlerinin İran pazarlarına daha iyi erişim sağlamak için İran'a yatırım yapmaya istekli olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'deki birçok şirket artık İran'a yatırım yapmaya hazır" dedi.
Erdoğan ayrıca, 'kültürel benzerliklere sahip iki ülke olarak' İran ile Türkiye'nin, ticarette yaşanacak herhangi bir sorunun da 'kazan-kazan sonuçlar elde etmek için' iyi yönetilmesi gerektiğini belirtti.
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