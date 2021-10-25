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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211025/taliban-rusyanin-orgutu-teror-listesinden-cikarma-planini-memnuniyetle-karsiliyoruz-1050139458.html
Taliban: Rusya’nın örgütü ‘terör listesinden’ çıkarma planını memnuniyetle karşılıyoruz
Taliban: Rusya’nın örgütü ‘terör listesinden’ çıkarma planını memnuniyetle karşılıyoruz
Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Balhi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Taliban örgütünü terör örgütler listesinden çıkarma... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T02:28+0300
2021-10-25T02:28+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
taliban
terör örgütü
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Balhi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yöneticilerimizin isimlerini kara listeden çıkarma yönündeki ifadelerini memnuniyetle karşılıyor. Savaş sona erdiği için dünya ülkeleri de Afganistan’a olan yaklaşımlarına pozitif katkı sağlamalı. Uluslararası toplumla karşılıklılık ilkesine dayalı olarak iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz” diye yazdı.Rusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21 Ekim’deki toplantısında, Taliban’ın terör örgütleri listesinden çıkarılabileceğini dile getirmişti.
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rusya, afganistan, taliban, terör örgütü

Taliban: Rusya’nın örgütü ‘terör listesinden’ çıkarma planını memnuniyetle karşılıyoruz

02:28 25.10.2021
© AFP 2021Taliban kontrolünde Afganistan
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021
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Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdül Kahhar Balhi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Taliban örgütünü terör örgütler listesinden çıkarma olasılığıyla ilgili sözlerini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Balhi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Afganistan İslam Emirliği Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, yöneticilerimizin isimlerini kara listeden çıkarma yönündeki ifadelerini memnuniyetle karşılıyor. Savaş sona erdiği için dünya ülkeleri de Afganistan’a olan yaklaşımlarına pozitif katkı sağlamalı. Uluslararası toplumla karşılıklılık ilkesine dayalı olarak iyi ilişkiler kurmaya çalışıyoruz” diye yazdı.

Rusya lideri Putin, Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nün 21 Ekim’deki toplantısında, Taliban’ın terör örgütleri listesinden çıkarılabileceğini dile getirmişti.
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