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TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto
TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, aralarında ABD, Almanya ve Fransa’nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisini ‘istenmeyen adam’ ilan edeceklerine dair... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:25+0300
2021-10-25T14:33+0300
türkiye
abd
ankara
recep tayyip erdoğan
türkiye gençlik birliği (tgb)
amerikan büyükelçiliği
büyükelçi
osman kavala
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim" şeklindeki açıklamasının yankıları sürüyor. Osman Kavala’nın serbest bırakılması için 10 büyükelçilikten yapılan açıklamaya bir tepki de TGB’den geldi.Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği önünde bir araya gelen TGB üyelerinin basın açıklamasında, “Türkiye bir sömürge ülkesi değildir. Türkiye’nin geleceği hiçbir emperyalist gücün iki dudağının arasında değildir. Hiç kimse ve hiçbir devlet Türk yargısına ve Türkiye’nin iç işlerine müdahale etme cüretinde bulunamaz” ifadelerine yer verildi.‘10 büyükelçinin biletini kestiğimiz gibi sizin de biletinizi keseceğiz’TGB Genel Sekreteri Berke Berkil tarafından okunan açıklamada öne çıkan noktalar şunlar oldu:
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abd, ankara, recep tayyip erdoğan, türkiye gençlik birliği (tgb), amerikan büyükelçiliği, büyükelçi, osman kavala

TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto

14:25 25.10.2021 (güncellendi: 14:33 25.10.2021)
© Sputnik / Turan SalcıTGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto
TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Turan Salcı
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, aralarında ABD, Almanya ve Fransa’nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisini ‘istenmeyen adam’ ilan edeceklerine dair açıklamasına Türkiye Gençlik Birliği’nden (TGB) destek geldi. TGB üyeleri hazırladıkları temsili görselle 10 büyükelçinin biletini hazırladıklarını duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim" şeklindeki açıklamasının yankıları sürüyor. Osman Kavala’nın serbest bırakılması için 10 büyükelçilikten yapılan açıklamaya bir tepki de TGB’den geldi.
Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği önünde bir araya gelen TGB üyelerinin basın açıklamasında, Türkiye bir sömürge ülkesi değildir. Türkiye’nin geleceği hiçbir emperyalist gücün iki dudağının arasında değildir. Hiç kimse ve hiçbir devlet Türk yargısına ve Türkiye’nin iç işlerine müdahale etme cüretinde bulunamaz” ifadelerine yer verildi.

‘10 büyükelçinin biletini kestiğimiz gibi sizin de biletinizi keseceğiz’

TGB Genel Sekreteri Berke Berkil tarafından okunan açıklamada öne çıkan noktalar şunlar oldu:
© Sputnik / Turan SalcıTGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto
TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto
© Sputnik / Turan Salcı

10 büyükelçinin talebi Osman Kavala’nın serbest bırakılması talebinin ötesindedir. Bu açıklamalar ABD’nin, Atlantik’ten kopan, ‘hizadan çıkan Türkiye’yi’ yeniden hizaya sokma çabalarıdır. Türkiye, Atlantik zincirlerini kırıp atmıştır. Türkiye kararını vermiş, yeni rotasını belirlemiştir. Egemenliğimizi hedef alanlar için yolun sonu görünmüştür. Türkiye’nin ‘istenmeyen adam’ kararı Türkiye’yi Atlantik saldırılarından kaos planlarından kurtaracak kararlılıktır. Türkiye’nin geleceği bu kararlılığa bağlıdır.

Amerikanın sesi olanlar, iktidar planları yapanlar, Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyenler! Sizin de Amerikan uçaklarının tekerleğine sarılmaktan başka seçeneğiniz yok. 10 Büyükelçinin biletini kestiğimiz gibi sizin de biletinizi keseceğiz. Çünkü kararımız kesin, rotamız bellidir. Bu rota ABD'nin kaos planına meydan okuma rotasıdır. Bu rota NATO’dan çıkış rotasıdır. Tam bağımsız Türkiye rotasıdır. Rotamız Asya’nın uygarlık rotasıdır.

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