https://tr.sputniknews.com/20211025/tgbden-10-buyukelci-icin-biletli-protesto-1050153935.html

TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto

TGB’den 10 büyükelçi için ‘biletli’ protesto

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, aralarında ABD, Almanya ve Fransa’nın da olduğu 10 ülkenin büyükelçisini ‘istenmeyen adam’ ilan edeceklerine dair... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T14:25+0300

2021-10-25T14:25+0300

2021-10-25T14:33+0300

türkiye

abd

ankara

recep tayyip erdoğan

türkiye gençlik birliği (tgb)

amerikan büyükelçiliği

büyükelçi

osman kavala

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim" şeklindeki açıklamasının yankıları sürüyor. Osman Kavala’nın serbest bırakılması için 10 büyükelçilikten yapılan açıklamaya bir tepki de TGB’den geldi.Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği önünde bir araya gelen TGB üyelerinin basın açıklamasında, “Türkiye bir sömürge ülkesi değildir. Türkiye’nin geleceği hiçbir emperyalist gücün iki dudağının arasında değildir. Hiç kimse ve hiçbir devlet Türk yargısına ve Türkiye’nin iç işlerine müdahale etme cüretinde bulunamaz” ifadelerine yer verildi.‘10 büyükelçinin biletini kestiğimiz gibi sizin de biletinizi keseceğiz’TGB Genel Sekreteri Berke Berkil tarafından okunan açıklamada öne çıkan noktalar şunlar oldu:

türkiye

ankara

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2021

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abd, ankara, recep tayyip erdoğan, türkiye gençlik birliği (tgb), amerikan büyükelçiliği, büyükelçi, osman kavala