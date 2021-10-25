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https://tr.sputniknews.com/20211025/tuik-bitkisel-urunler-ve-sebze-uretimi-azalacak-1050145442.html
TÜİK: Bitkisel ürünler ve sebze üretimi azalacak
TÜİK: Bitkisel ürünler ve sebze üretimi azalacak
TÜİK, 2021 yılı bitkisel üretimine ilişkin tahminini açıkladı. TÜİK'e göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile sebzelerin bir önceki yıla göre azalacağı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T11:42+0300
2021-10-25T11:42+0300
ekonomi
tüik
tarım
tahıl
meyve
sebze
üretim
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini açıkladı. Üretim miktarlarının, 2021 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12, sebzelerde yüzde 0.2 azalacağı tahmin edilirken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4.6 artacağı tahmin edildi.Buna göre üretim miktarlarının 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 62.7 milyon ton, sebzelerde 31.1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 24.7 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak yaklaşık 31.6 milyon ton olacağı tahmin edildi.Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 13,9 azalarak yaklaşık 17.7 milyon ton, mısır üretiminin değişmeyerek 6.5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 30.7 azalarak yaklaşık 5.8 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 32.4 azalarak 200 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 9.1 azalarak 286 bin ton olacağı öngörüldü.Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut, yüzde 24.6 azalarak 475 bin ton, kuru fasulyenin yüzde8 artarak 302 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 30 azalarak 230 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 1,9 azalarak 5,1 milyon ton olacağı tahmin edildi.Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 16 artarak 180 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 15.6 artarak yaklaşık 2.4 milyon ton olacağı öngörüldü. Susam üretiminin yüzde 5.1 azalarak 17 bin 700 ton olacağı tahmin edildi.Tütün üretiminin yüzde 7.7 azalarak 73 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 15.3 azalarak 19.5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.Sebze üretiminin 2021 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildiSebze ürünleri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.2 azalarak yaklaşık 31.1 milyon ton olacağı tahmin edildi.Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 2.1, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 2.5 artış olurken, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde ise yüzde 0.8 azalış olacağı öngörüldü.Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden biber (salçalık, kapya) üretiminde yüzde 13.6, kuru soğanda yüzde 5.3, sakız kabakta yüzde 10.9 artış olurken, domateste yüzde 2.9, karpuzda yüzde 1.6, salatalıkta yüzde 2 azalış olacağı tahmin edildi.Meyve üretiminin 2021 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildiMeyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre %4,6 oranında artarak yaklaşık 24,7 milyon ton olacağı tahmin edildi.Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 0.3, üzümde yüzde 12.8, kirazda yüzde 6.8 oranında azalış olacağı tahmin edilirken, şeftalide yüzde 1.1, çilekte yüzde 20.3, zeytinde yüzde 35.4 oranında artış olacağı öngörüldü.Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 14.7, portakalda yüzde 30.6, limonda yüzde 30.4, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 2.9 oranında artış olurken antep fıstığında yüzde 59.7 oranında azalış olacağı tahmin edildi. Muz üretiminin yüzde 19.1 oranında artacağı, incir üretiminin ise değişim göstermeyerek 320 bin ton olacağı tahmin edildi.
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tüik, tarım, tahıl, meyve, sebze, üretim

TÜİK: Bitkisel ürünler ve sebze üretimi azalacak

11:42 25.10.2021
© DHABuğday
Buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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TÜİK, 2021 yılı bitkisel üretimine ilişkin tahminini açıkladı. TÜİK'e göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile sebzelerin bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı bitkisel üretim ikinci tahminini açıkladı. Üretim miktarlarının, 2021 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 12, sebzelerde yüzde 0.2 azalacağı tahmin edilirken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 4.6 artacağı tahmin edildi.
Buna göre üretim miktarlarının 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 62.7 milyon ton, sebzelerde 31.1 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 24.7 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.
Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 azalarak yaklaşık 31.6 milyon ton olacağı tahmin edildi.
Bir önceki yıla göre buğday üretiminin yüzde 13,9 azalarak yaklaşık 17.7 milyon ton, mısır üretiminin değişmeyerek 6.5 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 30.7 azalarak yaklaşık 5.8 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 32.4 azalarak 200 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 9.1 azalarak 286 bin ton olacağı öngörüldü.
Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut, yüzde 24.6 azalarak 475 bin ton, kuru fasulyenin yüzde8 artarak 302 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 30 azalarak 230 bin ton, yumru bitkilerden patatesin ise yüzde 1,9 azalarak 5,1 milyon ton olacağı tahmin edildi.
Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 16 artarak 180 bin ton, ayçiçeği üretiminin yüzde 15.6 artarak yaklaşık 2.4 milyon ton olacağı öngörüldü. Susam üretiminin yüzde 5.1 azalarak 17 bin 700 ton olacağı tahmin edildi.
Tütün üretiminin yüzde 7.7 azalarak 73 bin ton, şeker pancarı üretiminin ise yüzde 15.3 azalarak 19.5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

Sebze üretiminin 2021 yılında bir önceki yıla göre azalacağı tahmin edildi

Sebze ürünleri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.2 azalarak yaklaşık 31.1 milyon ton olacağı tahmin edildi.
Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzelerde yüzde 2.1, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 2.5 artış olurken, meyvesi için yetiştirilen sebzelerde ise yüzde 0.8 azalış olacağı öngörüldü.
Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden biber (salçalık, kapya) üretiminde yüzde 13.6, kuru soğanda yüzde 5.3, sakız kabakta yüzde 10.9 artış olurken, domateste yüzde 2.9, karpuzda yüzde 1.6, salatalıkta yüzde 2 azalış olacağı tahmin edildi.

Meyve üretiminin 2021 yılında bir önceki yıla göre artacağı tahmin edildi

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2021 yılında bir önceki yıla göre %4,6 oranında artarak yaklaşık 24,7 milyon ton olacağı tahmin edildi.
Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 0.3, üzümde yüzde 12.8, kirazda yüzde 6.8 oranında azalış olacağı tahmin edilirken, şeftalide yüzde 1.1, çilekte yüzde 20.3, zeytinde yüzde 35.4 oranında artış olacağı öngörüldü.
Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 14.7, portakalda yüzde 30.6, limonda yüzde 30.4, sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 2.9 oranında artış olurken antep fıstığında yüzde 59.7 oranında azalış olacağı tahmin edildi. Muz üretiminin yüzde 19.1 oranında artacağı, incir üretiminin ise değişim göstermeyerek 320 bin ton olacağı tahmin edildi.

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