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https://tr.sputniknews.com/20211025/tunceli-valiligi-eylem-ve-etkinliklerin-15-gun-sureyle-kisitlandigini-bildirdi-1050164821.html
Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi
Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi
Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin koronavirüs salgını nedeniyle 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T18:06+0300
2021-10-25T18:06+0300
türkiye
tunceli
eylem
valilik
yasaklama
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Valilik açıklamasında, kentte artan vaka sayısına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgını ile ilgili, salgının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte vaka sayılarının ilimiz genelinde artışının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla,Tunceli il sınırları içerisinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık Makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek basın açıklaması ve etkinlikler,Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek kapalı yer toplantıları hariç olmak üzere,İnsanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının 25/10/2021 günü saat 00.01 ile 08/11/2021 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır.Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinliklerin 25/10/2021 günü saat 00.01 ile 08/11/2021 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
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tunceli, eylem, valilik, yasaklama

Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi

18:06 25.10.2021
© DHATunceli Valiliği
Tunceli Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© DHA
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Tunceli Valiliği, eylem ve etkinliklerin koronavirüs salgını nedeniyle 15 gün süreyle kısıtlandığını bildirdi.
Valilik açıklamasında, kentte artan vaka sayısına dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:
"Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgını ile ilgili, salgının yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte vaka sayılarının ilimiz genelinde artışının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve kamu güvenliğinin sağlanması, temel hak ve hürriyetlerin korunması amacıyla,
Tunceli il sınırları içerisinde 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 17. ve 19. maddeleri, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri ile İl Hıfzıssıhha Meclisi'nce alınan kararlar kapsamında, Valilik ve Kaymakamlık Makamına en az 48 saat önce mesai saatleri içerisinde yapılacak müracaat sonucu uygun görülecek basın açıklaması ve etkinlikler,
Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar ile pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenecek kapalı yer toplantıları hariç olmak üzere,
İnsanların toplu halde bir araya gelmelerini sağlayacak her türlü basın açıklamasının 25/10/2021 günü saat 00.01 ile 08/11/2021 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır.
Açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, açlık grevi, stant açmak, imza kampanyası, konser, şenlik, el ilanı bildiri, broşür dağıtmak, afiş, poster açmak, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, sinevizyon gösterimi vb. tüm eylem ve etkinliklerin 25/10/2021 günü saat 00.01 ile 08/11/2021 günü saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
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