Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211025/turk-is-baskani-atalay-sayin-cumhurbaskanimiza-kararli-durusundan-dolayi-tesekkur-ediyoruz-1050173195.html
Türk-İş Başkanı Atalay: Sayın Cumhurbaşkanımıza, kararlı duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz
Türk-İş Başkanı Atalay: Sayın Cumhurbaşkanımıza, kararlı duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ülkenin yargı bağımsızlığına ve içişlerine müdahale girişimlerine karşı gösterdiği kararlı duruştan dolayı Cumhurbaşkanı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T23:23+0300
2021-10-25T23:23+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türk-iş
ergün atalay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104030/73/1040307329_0:59:1001:622_1920x0_80_0_0_00da72a6d5484c8ba4da5197b9b9ce9e.jpg
Türk-İş'in yazılı açıklamasına göre, Atalay, Selüloz-İş Sendikası'nın Kocaeli'nde yapılan genel kuruluna katıldı.Atalay, buradaki konuşmasında, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104030/73/1040307329_46:0:953:680_1920x0_80_0_0_3ece8a4a71f531f95b4c4f5b9d44946a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, türk-iş, ergün atalay

Türk-İş Başkanı Atalay: Sayın Cumhurbaşkanımıza, kararlı duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz

23:23 25.10.2021
© AA / Güven YılmazErgün Atalay
Ergün Atalay - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA / Güven Yılmaz
Abone ol
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ülkenin yargı bağımsızlığına ve içişlerine müdahale girişimlerine karşı gösterdiği kararlı duruştan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Türk-İş'in yazılı açıklamasına göre, Atalay, Selüloz-İş Sendikası'nın Kocaeli'nde yapılan genel kuruluna katıldı.
Atalay, buradaki konuşmasında, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:
"Büyükelçilerin yaptığı, ülkemizin egemenliğine ve yargısına müdahaledir. Bu, kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Herkes amasız ve fakatsız bu müdahaleye karşı tepki göstermelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemizin yargı bağımsızlığına ve içişlerine müdahale girişimlerine karşı gösterdiği kararlı duruştan dolayı Türk-İş olarak teşekkür ediyoruz."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:12Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Patrik Bartholomeos onuruna kahvaltı
00:09MEB'den lise öğrencilerinin yazılı sınavlara hazırlanmalarına yardım için yeni proje
00:07Avrupa İlaç Ajansı: Moderna aşısının üçüncü dozu yetişkinlerde kullanılabilecek
DünMSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
DünAstığı 'AK Partililer giremez' tabelası indirilen muhtar: Tabelayı söktüler, gönlümdekini sökemezler
DünTürk-İş Başkanı Atalay: Sayın Cumhurbaşkanımıza, kararlı duruşundan dolayı teşekkür ediyoruz
DünManisa'da zehirlenmelere tepki gösteren üreticiler çiğ ıspanak yedi: 'Kilosu 1,5 liraya kadar düştü'
Dünİletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın gösterdiği liderliğe minnettarız
DünPerinçek: Elçiler geri adım atmadı, bu ölümcül bir tuzak
DünKılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: 'Bizim yolumuz civanmert yoludur'
Dün'2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı
DünBahçeli: Türkiye Cumhuriyeti'nin fikir kutbu, sis bulutunu dağıtan münevveri Ziya Gökalp'tir
DünTataristan’da 5 katlı binada doğalgaz patlaması: Binanın iki katı çöktü, yaralılar var
DünABD Dışişleri: Osman Kavala'yla ilgili açıklama Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesiyle tutarlıdır
Dün'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimler başladı
DünÇığlığı çeken polislere beraat, sosyal medyada yayınlayana hapis cezası verildi
DünSezonun ilk derbisinde kazanan taraf Beşiktaş
DünCumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiç kimse Türkiye’nin bağımsızlığına ve egemenliğine gölge düşüremez
DünMısır Cumhurbaşkanı Sisi, 4 yıldır devam eden OHAL'i kaldırdı
DünLavrov’dan Alman Savunma Bakanı’nın tehditlerine yanıt: Bunlar hepsi hayal