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Twitter'in kurucusu Dorsey: Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek
Twitter'in kurucusu Dorsey: Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek
Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyonun gelmekte olduğunu iddia etti. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T00:43+0300
2021-10-25T00:43+0300
ekonomi
jack dorsey
twitter
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Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD’de artan enflasyona vurgu yaparak işlerin çok daha kötüye gideceğini söyledi.Dorsey, Cuma gecesi attığı twitinde ABD’de ve tüm dünyada hiperenflasyon olacağını yazdı. Dorsey, “Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek” dedi.Tweet, tüketici enflasyonunun ABD’de 30 yılın zirvesine yaklaşmasıyla ve sorunun artacağı endişeleri ile paralel bir dönemde geldi.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da önceki gün yaptığı açıklamada, ABD’de ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini söylemişti.Powell konuşmasında, mevcut yüksek enflasyon oranlarının, fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söyledi.Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı.Hiperenflasyon nedir?Hiperenflasyon, enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki haline deniyor. Dörtnala enflasyon olarak da adlandırılan hiperenflasyon paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimi olarak biliniyor.Dünya tarihinde şimdiye kadar 58 hiperenflasyon dönemi yaşandı. Günümüzde ise bunun en önemli örneği Venezuela’da görülüyor.
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jack dorsey, twitter

Twitter'in kurucusu Dorsey: Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek

00:43 25.10.2021
© AP Photo / Jose Luis MaganaJack Dorsey
Jack Dorsey - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyonun gelmekte olduğunu iddia etti.
Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD’de artan enflasyona vurgu yaparak işlerin çok daha kötüye gideceğini söyledi.
Dorsey, Cuma gecesi attığı twitinde ABD’de ve tüm dünyada hiperenflasyon olacağını yazdı. Dorsey, “Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek” dedi.
Tweet, tüketici enflasyonunun ABD’de 30 yılın zirvesine yaklaşmasıyla ve sorunun artacağı endişeleri ile paralel bir dönemde geldi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da önceki gün yaptığı açıklamada, ABD’de ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini söylemişti.
Powell konuşmasında, mevcut yüksek enflasyon oranlarının, fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söyledi.
Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı.

Hiperenflasyon nedir?

Hiperenflasyon, enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki haline deniyor. Dörtnala enflasyon olarak da adlandırılan hiperenflasyon paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimi olarak biliniyor.
Dünya tarihinde şimdiye kadar 58 hiperenflasyon dönemi yaşandı. Günümüzde ise bunun en önemli örneği Venezuela’da görülüyor.
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