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Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim
Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim
Vanessa Bryant, NBA yıldızı eşi Kobe Bryant'ın ölümünü sosyal medyadan gelen "Huzur içinde yat Kobe" bildirimlerini görünce öğrendiğini söyledi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Los Angeles Bölge Şerifi Departmanı'na ihmal ve özel hayatın ihlali suçlamalarıyla dava açmaya karar verdi. Vanessa Bryant, yetkililerin olay yerinde Kobe ve Gianna'nın cesetlerinin fotoğraflarını paylaştığını söyledi.T24’ün aktardığına göre mahkeme, Vanessa Bryant'a kazadan ne zaman haberdar olduğu soruldu. Bryant, aile asistanlarının kendisine helikopter kazasından haber verdiğini ve beş kişinin kurtulduğunu söylediğini aktardı. Bryant, o sırada eşi ve kızının kurtulanlar arasında olduğunu sandı.Vanessa Bryant, şöyle devam etti:The Los Angeles Times gazetesi, polislerin olay yerinden ceset fotoğrafları paylaştığına ilişkin bir polis raporuna ulaşmıştı.Basketbol yıldızı Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraber oldukları yedi kişi 2020 yılının ocak ayında helikopter kazasında ölmüştü.
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Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim

15:00 25.10.2021 (güncellendi: 15:05 25.10.2021)
© AFP 2021Vanessa ve Kobe Bryant
Vanessa ve Kobe Bryant - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021
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Vanessa Bryant, NBA yıldızı eşi Kobe Bryant'ın ölümünü sosyal medyadan gelen "Huzur içinde yat Kobe" bildirimlerini görünce öğrendiğini söyledi.
Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Los Angeles Bölge Şerifi Departmanı'na ihmal ve özel hayatın ihlali suçlamalarıyla dava açmaya karar verdi.
Vanessa Bryant, yetkililerin olay yerinde Kobe ve Gianna'nın cesetlerinin fotoğraflarını paylaştığını söyledi.
T24’ün aktardığına göre mahkeme, Vanessa Bryant'a kazadan ne zaman haberdar olduğu soruldu. Bryant, aile asistanlarının kendisine helikopter kazasından haber verdiğini ve beş kişinin kurtulduğunu söylediğini aktardı. Bryant, o sırada eşi ve kızının kurtulanlar arasında olduğunu sandı.
Vanessa Bryant, şöyle devam etti:
"Telefonuma bakıyordum ve kocamı aramaya çalışıyordum. Bir anda bildirimler gelmeye başladı. 'Huzur içinde yat Kobe' yazıyordu."
The Los Angeles Times gazetesi, polislerin olay yerinden ceset fotoğrafları paylaştığına ilişkin bir polis raporuna ulaşmıştı.
Basketbol yıldızı Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraber oldukları yedi kişi 2020 yılının ocak ayında helikopter kazasında ölmüştü.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın, ölümünün üstünden bir yıl geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2021
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Kobe Bryant'ın ölümünün 1. yıl dönümünde Vanessa Bryant: Bebeğimi ve Kob-Kob'u çok özledim
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