https://tr.sputniknews.com/20211025/vanessa-bryant-kobenin-olumunu-telefondan-gelen-bildirimle-ogrendim-1050155286.html

Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim

Vanessa Bryant: Kobe'nin ölümünü telefondan gelen bildirimle öğrendim

Vanessa Bryant, NBA yıldızı eşi Kobe Bryant'ın ölümünü sosyal medyadan gelen "Huzur içinde yat Kobe" bildirimlerini görünce öğrendiğini söyledi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T15:00+0300

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spor

kobe bryant

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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Los Angeles Bölge Şerifi Departmanı'na ihmal ve özel hayatın ihlali suçlamalarıyla dava açmaya karar verdi. Vanessa Bryant, yetkililerin olay yerinde Kobe ve Gianna'nın cesetlerinin fotoğraflarını paylaştığını söyledi.T24’ün aktardığına göre mahkeme, Vanessa Bryant'a kazadan ne zaman haberdar olduğu soruldu. Bryant, aile asistanlarının kendisine helikopter kazasından haber verdiğini ve beş kişinin kurtulduğunu söylediğini aktardı. Bryant, o sırada eşi ve kızının kurtulanlar arasında olduğunu sandı.Vanessa Bryant, şöyle devam etti:The Los Angeles Times gazetesi, polislerin olay yerinden ceset fotoğrafları paylaştığına ilişkin bir polis raporuna ulaşmıştı.Basketbol yıldızı Kobe Bryant, 13 yaşındaki kızı Gianna ve beraber oldukları yedi kişi 2020 yılının ocak ayında helikopter kazasında ölmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20210127/vanessa-bryant-bebegimi-ve-kob-kobu-cok-ozledim-1043668890.html

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kobe bryant