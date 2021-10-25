https://tr.sputniknews.com/20211025/yandex-ve-rusya-postasi-robotlarla-yemek-sevkiyatinda-is-birligi-yapmaya-basladi-1050162087.html
Yandex ve Rusya Postası, robotlarla yemek sevkiyatında iş birliği yapmaya başladı
Yandex ve Rusya Postası, robotlarla yemek sevkiyatında iş birliği yapmaya başladı
Rus teknoloji devi Yandex, robotlarla yemek sevkiyatı hizmetinde Rus posta servisi Rusya Postası (Poçta Rossii) ile iş birliğine başladı. Artık başkent... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T16:50+0300
2021-10-25T16:50+0300
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Arama motorundan navigasyona birçok alanda hizmet sunan Yandex, halihazırda Rusya’da ve GrubHub’la iş birliği ile ABD’deki bazı üniversite kampüslerinde robotlarla yemek sevkiyatı yapıyor. Ancak artık federal posta servisi ile iş birliği yapılması nedeniyle, robotların kullanıldığı bölgeler artabilir.Yandex ve Rusya Postası’ndan yapılan açıklamaya göre pilot proje kapsamında bavul büyüklüğündeki 36 adet dikdörtgen robot 27 postaneden kentin birkaç bölgesine yemek götürecek.Müşteriler bir uygulama yardımıyla robotla teslimat seçeneğini kullanabilecek, robotu yolculuğu sırasında takip edebilecek. Robotun içindeki yemek sadece müşterinin bildiği bir şifre ile alınabilecek.Rusya Postası’nın ülkenin dört bir yanında 38 binden fazla şubesi var ve yılda 108 milyonu aşkın postayı sahiplerine ulaştırıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210908/yandex-sonbaharda-surucusuz-taksilerini-test-etmeye-baslayacak-1048738332.html
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abd, rusya, robot, gps, üniversite, yemek, yandex, arama motoru, servis, hizmet
Yandex ve Rusya Postası, robotlarla yemek sevkiyatında iş birliği yapmaya başladı
Rus teknoloji devi Yandex, robotlarla yemek sevkiyatı hizmetinde Rus posta servisi Rusya Postası (Poçta Rossii) ile iş birliğine başladı. Artık başkent Moskova’daki belirli bölgelere 36 adet robot kurye ile sipariş götürülecek.
Arama motorundan navigasyona birçok alanda hizmet sunan Yandex, halihazırda Rusya’da ve GrubHub’la iş birliği ile ABD’deki bazı üniversite kampüslerinde robotlarla yemek sevkiyatı yapıyor. Ancak artık federal posta servisi ile iş birliği yapılması nedeniyle, robotların kullanıldığı bölgeler artabilir.
Yandex ve Rusya Postası’ndan yapılan açıklamaya göre pilot proje kapsamında bavul büyüklüğündeki 36 adet dikdörtgen robot 27 postaneden kentin birkaç bölgesine yemek götürecek.
Müşteriler bir uygulama yardımıyla robotla teslimat seçeneğini kullanabilecek, robotu yolculuğu sırasında takip edebilecek. Robotun içindeki yemek sadece müşterinin bildiği bir şifre ile alınabilecek.
Rusya Postası’nın ülkenin dört bir yanında 38 binden fazla şubesi var ve yılda 108 milyonu aşkın postayı sahiplerine ulaştırıyor.