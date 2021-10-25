https://tr.sputniknews.com/20211025/yayla-cinayetinde-ayni-aileden-5-kisi--tutuklandi-1050138749.html

Yayla cinayetinde aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Yayla cinayetinde aynı aileden 5 kişi tutuklandı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaylada bıçaklanarak öldürülen kişinin ilişki yaşadığı kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili aynı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T00:56+0300

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türkiye

aşk

cinayet

yayla

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Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bozcalı büyük yaylasında 70 yaşındaki İbrahim A. isimli şahıs, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet olayının aydınlatılması için jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu. İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı. Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim A.'nın yasak aşk yaşadığı A.K'nin kocası Ş.K. tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete yardım ettikleri tespit edilen Ş.K'nin eşi A.K çocukları D.K , E.K ile Ö.K isimli şahıslar da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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aşk, cinayet, yayla