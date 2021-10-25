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https://tr.sputniknews.com/20211025/yayla-cinayetinde-ayni-aileden-5-kisi--tutuklandi-1050138749.html
Yayla cinayetinde aynı aileden 5 kişi tutuklandı
Yayla cinayetinde aynı aileden 5 kişi tutuklandı
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaylada bıçaklanarak öldürülen kişinin ilişki yaşadığı kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili aynı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T00:56+0300
2021-10-25T00:58+0300
türkiye
aşk
cinayet
yayla
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Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bozcalı büyük yaylasında 70 yaşındaki İbrahim A. isimli şahıs, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet olayının aydınlatılması için jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu. İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı. Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim A.'nın yasak aşk yaşadığı A.K'nin kocası Ş.K. tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete yardım ettikleri tespit edilen Ş.K'nin eşi A.K çocukları D.K , E.K ile Ö.K isimli şahıslar da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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aşk, cinayet, yayla

Yayla cinayetinde aynı aileden 5 kişi tutuklandı

00:56 25.10.2021 (güncellendi: 00:58 25.10.2021)
© İHAYayla cinayetinde 5 tutuklama
Yayla cinayetinde 5 tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© İHA
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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaylada bıçaklanarak öldürülen kişinin ilişki yaşadığı kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetle ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bozcalı büyük yaylasında 70 yaşındaki İbrahim A. isimli şahıs, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.
Cinayet olayının aydınlatılması için jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu.
İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı.
Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim A.'nın yasak aşk yaşadığı A.K'nin kocası Ş.K. tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Cinayete yardım ettikleri tespit edilen Ş.K'nin eşi A.K çocukları D.K , E.K ile Ö.K isimli şahıslar da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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