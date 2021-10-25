https://tr.sputniknews.com/20211025/yayla-cinayetinde-ayni-aileden-5-kisi-tutuklandi-oldurulen-kisi-yasak-ask-kurbani-1050140713.html

Yayla cinayetinde aynı aileden 5 kişi tutuklandı: Öldürülen kişi 'yasak aşk' kurbanı

Yayla cinayetinde aynı aileden 5 kişi tutuklandı: Öldürülen kişi 'yasak aşk' kurbanı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yayla evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan İbrahim Altay'ın, yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili aynı... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T06:21+0300

2021-10-25T06:21+0300

2021-10-25T06:20+0300

yaşam

tokat

cinayet

jasat

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20 Ekim'de Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda yaşanan olayda, evli ve 4 çocuk babası İbrahim Altay, sabah beldeden çıkıp yayladaki evine gitti.Bıçakla öldürülmüş halde bulunduAkşam saatlerinde vatandaşlar, yaylada İbrahim Altay'ı bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu. İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı.Ayrıntılar ortaya çıktıYapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim Altay'ın yasak aşk yaşadığı Ayşe Kandemir'in kocası Şenel Kandemir tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.Şenel Kandemir ile birlikte cinayete yardım ettikleri tespit edilen eşi Ayşe, çocukları Derya, Emrullah ile Ömer Kandemir çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tokat, cinayet, jasat