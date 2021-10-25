https://tr.sputniknews.com/20211025/yazar-yardimcioglu-ekonomik-krizde-kuresel-komisyonlar-kurtarici-edasiyla-sahneye-cikacak-1050154440.html

Yazar Yardımcıoğlu: Ekonomik krizde küresel komisyonlar kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak

Yazar Yardımcıoğlu: Ekonomik krizde küresel komisyonlar kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak

Yazar Yardımcıoğlu, “Para sistemlerinin çöküşü demek, hiper enflasyon demektir. Tarihteki diğer krizlerden farklı olarak bunu küresel boyutta tüm dünyada... 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T14:36+0300

2021-10-25T14:36+0300

2021-10-25T14:47+0300

görüş

ekonomik kriz

yazar

küresel

siber

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Yazar Hamza Yardımcıoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.Hamza Yardımcıoğlu, “İnsanlık tarihinin en büyük sorusu: Biz nereden geliyoruz? Bunun devamı da var. Biz nereye gidiyoruz? Bunu kendi kendime sordum, hem mitleri hem de ilahi metinleri inceledim. Bunları okuduktan sonra bir şey fark ediyorsunuz: Bunların ortak bir noktası var. Hepsi aynı kaynaktan beslenmiş. Klasik tarihin anlattığı bir insanlık tarihi var; bir de dillerin ve mitolojilerin anlattığı bir insanlık tarihi var…” şeklinde konuştu.Yardımcıoğlu, şöyle devam etti:‘Para sistemlerinin çöküşü demek, hiper enflasyon demektir’‘Yakın bir zamanda dolarda çift haneleri göreceğiz’Yardımcıoğlu, “Kitle çağı bitiyor, siber dünya içinde yaşayacağız. Oturduğumuz yerden çok az kalkacağız. Son bir fiziki bir isyan dalgası yaşayacağız. Yakın bir zamanda dolarda çift haneleri göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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2021

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ekonomik kriz, yazar, küresel, siber