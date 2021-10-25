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https://tr.sputniknews.com/20211025/yazar-yardimcioglu-ekonomik-krizde-kuresel-komisyonlar-kurtarici-edasiyla-sahneye-cikacak-1050154440.html
Yazar Yardımcıoğlu: Ekonomik krizde küresel komisyonlar kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak
Yazar Yardımcıoğlu: Ekonomik krizde küresel komisyonlar kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak
Yazar Yardımcıoğlu, “Para sistemlerinin çöküşü demek, hiper enflasyon demektir. Tarihteki diğer krizlerden farklı olarak bunu küresel boyutta tüm dünyada... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T14:36+0300
2021-10-25T14:47+0300
görüş
ekonomik kriz
yazar
küresel
siber
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Yazar Hamza Yardımcıoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.Hamza Yardımcıoğlu, “İnsanlık tarihinin en büyük sorusu: Biz nereden geliyoruz? Bunun devamı da var. Biz nereye gidiyoruz? Bunu kendi kendime sordum, hem mitleri hem de ilahi metinleri inceledim. Bunları okuduktan sonra bir şey fark ediyorsunuz: Bunların ortak bir noktası var. Hepsi aynı kaynaktan beslenmiş. Klasik tarihin anlattığı bir insanlık tarihi var; bir de dillerin ve mitolojilerin anlattığı bir insanlık tarihi var…” şeklinde konuştu.Yardımcıoğlu, şöyle devam etti:‘Para sistemlerinin çöküşü demek, hiper enflasyon demektir’‘Yakın bir zamanda dolarda çift haneleri göreceğiz’Yardımcıoğlu, “Kitle çağı bitiyor, siber dünya içinde yaşayacağız. Oturduğumuz yerden çok az kalkacağız. Son bir fiziki bir isyan dalgası yaşayacağız. Yakın bir zamanda dolarda çift haneleri göreceğiz” ifadelerini kullandı.
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ekonomik kriz, yazar, küresel, siber

Yazar Yardımcıoğlu: Ekonomik krizde küresel komisyonlar kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak

14:36 25.10.2021 (güncellendi: 14:47 25.10.2021)
© SputnikHamza Yardımcıoğlu
Hamza Yardımcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Yazar Yardımcıoğlu, “Para sistemlerinin çöküşü demek, hiper enflasyon demektir. Tarihteki diğer krizlerden farklı olarak bunu küresel boyutta tüm dünyada göreceğiz. Peki bundan nasıl çıkacağız? Küresel komisyonlar kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak” dedi.
Yazar Hamza Yardımcıoğlu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.
Hamza Yardımcıoğlu, “İnsanlık tarihinin en büyük sorusu: Biz nereden geliyoruz? Bunun devamı da var. Biz nereye gidiyoruz? Bunu kendi kendime sordum, hem mitleri hem de ilahi metinleri inceledim. Bunları okuduktan sonra bir şey fark ediyorsunuz: Bunların ortak bir noktası var. Hepsi aynı kaynaktan beslenmiş. Klasik tarihin anlattığı bir insanlık tarihi var; bir de dillerin ve mitolojilerin anlattığı bir insanlık tarihi var…” şeklinde konuştu.
Yardımcıoğlu, şöyle devam etti:
“Şeytanın sunduğu elmayı iradesine yenilerek kabul eden ve böylece cennetten kovulan insana, şeytan ne vadetmiş olabilir? Tanrının güvenli krallığında, bolluk ve bereket içinde yaşayıp giden insanoğluna şeytanın vaat edebileceği tek şey, insanın kendi krallığını ilan etmesi olabilirdi ancak. Böylece ilk kez tanrının tahtına göz dikmeye cüret eden insanoğlu, elmayla sembolize edilen tanrısallık gücünü kabul ederek ilk günahını işlemiş oldu. Şeytan aslında insana tanrılığı vadetti. İnsanoğlu olarak ilk günahımız buna kanmak oldu. Bugün de aynı şey var karşımızda: İnsanın tanrılaşması! Aslında vadedilen ise dijital kölelik…

‘Para sistemlerinin çöküşü demek, hiper enflasyon demektir’

Bu kış soğuk geçecek. Enerji krizi, gaz krizi, elektrik kesintileri, para krizi olacak. Sistem çökecek. Para sistemlerinin çöküşü demek, hiper enflasyon demektir. Tarihteki diğer krizlerden farklı olarak bunu küresel boyutta tüm dünyada göreceğiz. Çünkü genişlemesi para politikalarını tüm dünyadaki merkez bankaları uyguluyor. Peki bundan nasıl çıkacağız? Küresel komisyonlar kurtarıcı edasıyla sahneye çıkacak. Sahneye çıkıp şarkılarını söyleyecekleri ve danslarını edecekleri günü bekliyorlar. Köprüden sonraki son çıkışı geçtik, artık geri dönüş yok.”

‘Yakın bir zamanda dolarda çift haneleri göreceğiz’

Yardımcıoğlu, Kitle çağı bitiyor, siber dünya içinde yaşayacağız. Oturduğumuz yerden çok az kalkacağız. Son bir fiziki bir isyan dalgası yaşayacağız. Yakın bir zamanda dolarda çift haneleri göreceğiz” ifadelerini kullandı.
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