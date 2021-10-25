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Yılın ‘en iyi’ Rus filmleri, Antalya’da seyircileriyle buluştu
Yılın ‘en iyi’ Rus filmleri, Antalya’da seyircileriyle buluştu
Rus Film Günleri, 19-24 Ekim tarihleri arasında Rusya Dostluk ve Kültür Derneği ile Muratpaşa Belediyesi'nin ortak desteğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlendi. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T15:16+0300
2021-10-25T15:16+0300
yaşam
rusya
türkiye
antalya
film festivali
film
lev tolstoy
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İzleyiciyi Rus sinema kültürüyle tanıştırarak, Rusça’yı yaygınlaştırmak ve korumak amacıyla organize edilen Rus Film Günleri, Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapıldı. Ücretsiz yapılan etkinlikte 6 yeni film, Türkçe altyazılı olarak sinema severlerle buluştu.Aile filmleri ile çocuk animasyonlarını da içeren film günlerinde; Karşılaşmalar, Yak Güneş Gibi Yak, Kızıl Hayalet, Vesuri, Sınırda ve Küçük Savaşçı gibi bu yılın öne çıkan Rus yapımları gösterildi.Antalya'da Tolstoy HeykeliRusya ile Türkiye arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmesi hedeflenen etkinlik kapsamında Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ünlü Rus yazar Lev Tolstoy heykeli de Rus-Türk Dostluk Parkı'nda açıldı.Antalya Rus Dostluk Derneği Başkanı ve festivalin organizatörlerinden Marina Sorokina, “Bu tür festival ve etkinliklerin iki toplumu birbirlerine daha da yakınlaştıracağına inanıyorum” dedi.Rusya’dan gelen onur ödüllü sanatçılar da festivaldeydiAntalya Valisi Ersin Yazıcı ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da bulunduğu film günlerinde, Rusya'nın onur ödülü sanatçıları Marina Yakovleva, Natalia Bondarchuk, Elena Valyushkina, Alexander Tyutryumov ile aktörler Irina Shvedova, Evgeny Banifatov, Dmitry Tikhonov, Maksim Kolosov ve yönetmenler Sergey Novozhılov, Andrey Bogatyrev de etkinliğe katılanlar arasındaydı.İstanbul'da da düzenlenmiştiNazilere karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı’nın 80. yıldönümü vesilesiyle Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Rus Filmleri Haftası; diplomatlar, toplumsal ve kültürel kuruluşlar ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla 24-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmişti. Aralarında ‘Bir Asker Destanı’ da bulunan 7 klasik film Mosfilm tarafından etkinliğe tahsis edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210824/rus-filmleri-haftasi-istanbulda-basladi-1048296609.html
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rusya, türkiye, antalya, film festivali, film, lev tolstoy

Yılın ‘en iyi’ Rus filmleri, Antalya’da seyircileriyle buluştu

15:16 25.10.2021
Rus Film Günleri
Rus Film Günleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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Rus Film Günleri, 19-24 Ekim tarihleri arasında Rusya Dostluk ve Kültür Derneği ile Muratpaşa Belediyesi'nin ortak desteğiyle Türkiye’de ilk kez düzenlendi.
İzleyiciyi Rus sinema kültürüyle tanıştırarak, Rusça’yı yaygınlaştırmak ve korumak amacıyla organize edilen Rus Film Günleri, Antalya Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde yapıldı. Ücretsiz yapılan etkinlikte 6 yeni film, Türkçe altyazılı olarak sinema severlerle buluştu.
Aile filmleri ile çocuk animasyonlarını da içeren film günlerinde; Karşılaşmalar, Yak Güneş Gibi Yak, Kızıl Hayalet, Vesuri, Sınırda ve Küçük Savaşçı gibi bu yılın öne çıkan Rus yapımları gösterildi.

Antalya'da Tolstoy Heykeli

Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmesi hedeflenen etkinlik kapsamında Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ünlü Rus yazar Lev Tolstoy heykeli de Rus-Türk Dostluk Parkı'nda açıldı.
Antalya Rus Dostluk Derneği Başkanı ve festivalin organizatörlerinden Marina Sorokina, “Bu tür festival ve etkinliklerin iki toplumu birbirlerine daha da yakınlaştıracağına inanıyorum” dedi.

Rusya’dan gelen onur ödüllü sanatçılar da festivaldeydi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da bulunduğu film günlerinde, Rusya'nın onur ödülü sanatçıları Marina Yakovleva, Natalia Bondarchuk, Elena Valyushkina, Alexander Tyutryumov ile aktörler Irina Shvedova, Evgeny Banifatov, Dmitry Tikhonov, Maksim Kolosov ve yönetmenler Sergey Novozhılov, Andrey Bogatyrev de etkinliğe katılanlar arasındaydı.

İstanbul'da da düzenlenmişti

Nazilere karşı yürütülen Büyük Vatan Savaşı’nın 80. yıldönümü vesilesiyle Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Rus Filmleri Haftası; diplomatlar, toplumsal ve kültürel kuruluşlar ve iş dünyasının temsilcilerinin katılımıyla 24-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleşmişti. Aralarında ‘Bir Asker Destanı’ da bulunan 7 klasik film Mosfilm tarafından etkinliğe tahsis edilmişti.
4 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
YAŞAM
Rus Filmleri Haftası İstanbul'da başladı
24 Ağustos, 17:45
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