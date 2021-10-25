Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211025/yunanistan-kendi-ihasini-uretecek-1050151625.html
Yunanistan kendi İHA'sını üretecek
Yunanistan kendi İHA'sını üretecek
Yunanistan kendi insansız hava aracını üretmek için harekete geçti. Projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:48+0300
2021-10-25T13:48+0300
savunma
yunanistan
iha
ordu
asker
anlaşma
siha
silahlı iha (siha)
üretim
nikos dendias
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042844575_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_4941370629bbf869181afcb87eebf1c4.jpg
Yunan havacılık sanayi ile 3 üniversite arasında, 3 adet İHA'nın üretimi için anlaşma sağlandı. Antik Yunan'da matematikçi, filozof ve devlet adamı olan Artihos'un adı verilen proje, ilk Yunan İHA'sının 2.5 yılda üretilmesini öngörüyor.Yunanistan mart ayında 40 milyon euro karşılığında İsrail’den iki adet Heron MK2 tipi İHA'yı 3 yıllığına kiralamıştı.Yunanistan, savunma alanındaki işbirliğini ABD ve Fransa'dan sonra İngiltere ile genişletiyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Londra'da, İngiltere ile savunma işbirliğini de içeren bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı. Dendias, Elefteros Tipos gazetesine demecinde, "İngiltere ile anlaşma, Fransa ve ABD ile olduğu gibi sadece savunma içerikli değil. Dış politika dahil, başka konuları da kapsıyor. Nükleer bir güç olan İngiltere, hem BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi hem de Kıbırıs'ta garantör devletlerden biri" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211023/rusya-ve-turkiyeden-iha-alacak-olan-kirgizistan-abdnin-us-kurmasina-izin-vermeyecegiz-1050111034.html
yunanistan
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/1042844575_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_21b0a65565af6aea4ac280912b8a820c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, iha, ordu, asker, anlaşma, siha, silahlı iha (siha), üretim, nikos dendias

Yunanistan kendi İHA'sını üretecek

13:48 25.10.2021
© AFP 2021 / LOUISA GOULIAMAKIYunanistan - Yunanistan bayrağı - Yunanistan bayrak
Yunanistan - Yunanistan bayrağı - Yunanistan bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AFP 2021 / LOUISA GOULIAMAKI
Abone ol
Yunanistan kendi insansız hava aracını üretmek için harekete geçti. Projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.
Yunan havacılık sanayi ile 3 üniversite arasında, 3 adet İHA'nın üretimi için anlaşma sağlandı. Antik Yunan'da matematikçi, filozof ve devlet adamı olan Artihos'un adı verilen proje, ilk Yunan İHA'sının 2.5 yılda üretilmesini öngörüyor.
Yunanistan mart ayında 40 milyon euro karşılığında İsrail’den iki adet Heron MK2 tipi İHA'yı 3 yıllığına kiralamıştı.
Yunanistan, savunma alanındaki işbirliğini ABD ve Fransa'dan sonra İngiltere ile genişletiyor.
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Londra'da, İngiltere ile savunma işbirliğini de içeren bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.
Dendias, Elefteros Tipos gazetesine demecinde, "İngiltere ile anlaşma, Fransa ve ABD ile olduğu gibi sadece savunma içerikli değil. Dış politika dahil, başka konuları da kapsıyor. Nükleer bir güç olan İngiltere, hem BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi hem de Kıbırıs'ta garantör devletlerden biri" dedi.
Bayraktar TB-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
SAVUNMA
Rusya ve Türkiye'den İHA alacak olan Kırgızistan: ABD'nin üs kurmasına izin vermeyeceğiz
23 Ekim, 17:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:50Cumhurbaşkanı başdanışmanı Çevik: Erdoğan büyükelçiler konusunda çok kararlı
13:49Salah'tan Premier Lig'de rekor: Tarihin en skorer Afrikalı futbolcusu oldu
13:48Yunanistan kendi İHA'sını üretecek
13:43Akaryakıtta ÖTV bitti, zamlar pompaya yansıyacak
13:43Almanya ve Finlandiya: Büyükelçilerin sınırdışı edilmesine dair Ankara'dan resmi bildirim gelmedi
13:35MEB: Öğrenme kayıtlarını tespite yönelik kazanım değerlendirme uygulaması başlıyor
13:28Alibeyköy Barajı'nda balıkların yüzdüğü alanda ziyaretçiler yürüyor
13:21Rusya’da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı
13:17El Clasico yenilgisi sonrası Barcelonalı taraftarlardan Koeman'ın arabasına saldırı
13:09Finans uzmanı, canlı yayında oğluyla zor anlar yaşadı
13:07Binlerce dolar vererek üye olduğu online flört sitesine dava açtı: Söz verilen kadın profilleri yok
13:0515 yaşındaki çocuk, 700 TL'ye cinayeti üstlendiğini itiraf etti: Benim de paraya ihtiyacım vardı
12:59Sivas'ta su borusu patladı: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı
12:56Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?
12:48Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Set durdu
12:45Efsanenin Chicago Bulls'la ilk sezonunda giydiği spor ayakkabılara açık artırmada 1.47 milyon dolar
12:44Gazprom, Türkiye'ye ihraç edecekleri doğalgaz miktarını açıkladı
12:33Mehmet Ceyhan anlattı: Aşı karşıtlarını kimler destekliyor?
12:3310 yaşındaki çocuk tarladan dönerken buldu: 'Büyük bir keşfe imza atmış olabilir'​
12:29CHP'li Torun: Hiçbir belediye başkanımız Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak