https://tr.sputniknews.com/20211025/yunanistan-kendi-ihasini-uretecek-1050151625.html
Yunanistan kendi İHA'sını üretecek
Yunanistan kendi İHA'sını üretecek
Yunanistan kendi insansız hava aracını üretmek için harekete geçti. Projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:48+0300
2021-10-25T13:48+0300
2021-10-25T13:48+0300
savunma
yunanistan
iha
ordu
asker
anlaşma
siha
silahlı iha (siha)
üretim
nikos dendias
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Yunan havacılık sanayi ile 3 üniversite arasında, 3 adet İHA'nın üretimi için anlaşma sağlandı. Antik Yunan'da matematikçi, filozof ve devlet adamı olan Artihos'un adı verilen proje, ilk Yunan İHA'sının 2.5 yılda üretilmesini öngörüyor.Yunanistan mart ayında 40 milyon euro karşılığında İsrail’den iki adet Heron MK2 tipi İHA'yı 3 yıllığına kiralamıştı.Yunanistan, savunma alanındaki işbirliğini ABD ve Fransa'dan sonra İngiltere ile genişletiyor. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Londra'da, İngiltere ile savunma işbirliğini de içeren bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı. Dendias, Elefteros Tipos gazetesine demecinde, "İngiltere ile anlaşma, Fransa ve ABD ile olduğu gibi sadece savunma içerikli değil. Dış politika dahil, başka konuları da kapsıyor. Nükleer bir güç olan İngiltere, hem BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi hem de Kıbırıs'ta garantör devletlerden biri" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211023/rusya-ve-turkiyeden-iha-alacak-olan-kirgizistan-abdnin-us-kurmasina-izin-vermeyecegiz-1050111034.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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yunanistan, iha, ordu, asker, anlaşma, siha, silahlı iha (siha), üretim, nikos dendias
Yunanistan kendi İHA'sını üretecek
Yunanistan kendi insansız hava aracını üretmek için harekete geçti. Projenin 2024 yılında tamamlanması planlanıyor.
Yunan havacılık sanayi ile 3 üniversite arasında, 3 adet İHA'nın üretimi için anlaşma sağlandı. Antik Yunan'da matematikçi, filozof ve devlet adamı olan Artihos'un adı verilen proje, ilk Yunan İHA'sının 2.5 yılda üretilmesini öngörüyor.
Yunanistan mart ayında 40 milyon euro karşılığında İsrail’den iki adet Heron MK2 tipi İHA'yı 3 yıllığına kiralamıştı.
Yunanistan, savunma alanındaki işbirliğini ABD ve Fransa'dan sonra İngiltere ile genişletiyor.
Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Londra'da, İngiltere ile savunma işbirliğini de içeren bir anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.
Dendias, Elefteros Tipos gazetesine demecinde, "İngiltere ile anlaşma, Fransa ve ABD ile olduğu gibi sadece savunma içerikli değil. Dış politika dahil, başka konuları da kapsıyor. Nükleer bir güç olan İngiltere, hem BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi hem de Kıbırıs'ta garantör devletlerden biri" dedi.