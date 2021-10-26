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Su altı fotoğrafçıları ve filmcileri, 'Van Gölü'nün peribacaları'nı görüntüledi
Su altı fotoğrafçıları ve filmcileri, 'Van Gölü'nün peribacaları'nı görüntüledi
Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olan Van Gölü'nde tespit edilen mikrobiyalitler ile batık gemi, Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD)... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T11:51+0300
2021-10-26T11:51+0300
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multimedya
van gölü
sualtı
peribacaları
dalış
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фото, van gölü, sualtı, peribacaları, dalış
Su altı fotoğrafçıları ve filmcileri, 'Van Gölü'nün peribacaları'nı görüntüledi
Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olan Van Gölü'nde tespit edilen mikrobiyalitler ile batık gemi, Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Başkanı Ateş Evirgen ile yönetim kurulu üyeleri tarafından görüntülendi.
© AA
Doğal güzellikleri, eşsiz maviliği ve keşfedilmeyi bekleyen koylarıyla bölgenin en önemli destinasyonlarından Van Gölü'nün, derinliklerindeki güzelliklerle de dalış turizmine kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Doğal güzellikleri, eşsiz maviliği ve keşfedilmeyi bekleyen koylarıyla bölgenin en önemli destinasyonlarından Van Gölü'nün, derinliklerindeki güzelliklerle de dalış turizmine kazandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
© AA
Bu kapsamda, Van Büyükşehir Belediyesinin davetiyle kentte gelen SUFOD Başkanı Ateş Evirgen ile yönetim kurulu üyeleri, 4 gün boyunca Van Gölü'nün değişik noktalarında dalış gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, Van Büyükşehir Belediyesinin davetiyle kentte gelen SUFOD Başkanı Ateş Evirgen ile yönetim kurulu üyeleri, 4 gün boyunca Van Gölü'nün değişik noktalarında dalış gerçekleştirdi.
© AA © AA © AA © AA © AA