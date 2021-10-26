Su altı fotoğrafçıları ve filmcileri, 'Van Gölü'nün peribacaları'nı görüntüledi

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Türkiye'nin en büyük tuzlu ve sodalı gölü olan Van Gölü'nde tespit edilen mikrobiyalitler ile batık gemi, Sualtı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Başkanı Ateş Evirgen ile yönetim kurulu üyeleri tarafından görüntülendi.