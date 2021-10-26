https://tr.sputniknews.com/20211026/752-afgan-ogrenci-icin-rusya-vizesi-cikarildi-1050198278.html

752 Afgan öğrenci için Rusya vizesi çıkarıldı

752 Afgan öğrenci için Rusya vizesi çıkarıldı

Rusya Bilim Bakanlığı’nın, Rus üniversitelerinden 752 Afgan öğrenci için vize aldığı, evrak işlerinin devam ettiği, öğrencilerin Rusya’ya uçuşunun ne zaman... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T16:40+0300

2021-10-26T16:40+0300

2021-10-26T16:40+0300

taliban kontrolünde afganistan

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afgan

öğrenci

savaş

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Rusya Bilim Bakanlığı’ndan Rus basınına yapılan açıklamada 752 Afgan öğrenci için vizelerin alındığı bildirildi.Açıklamaya göre, evrak işleri hala devam ediyor, öğrencilerin Rusya’ya uçuşunun ne zaman yapılacağı henüz belli değil.Vizeler Kabil’deki Rusya Büyükelçiliği tarafından çıkarılıyor. Söz konusu öğrenciler arasında öğrenimlerine Rusya’daki üniversitelerde devam etmesi gereken, birinci sınıfa veya hazırlık sınıfına başlayacak öğrenciler yer alıyor.Öğrencilerin Afganistan’dan tahliyesi ülkedeki durum doğrultusunda aşamalı olarak gerçekleştirilecek.Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından Afgan öğrencilerin Rusya’ya gitmesi konusunda sorunlar ortaya çıkmıştı. Ayrıca Afganistan’la uçuşlar durdurulmuştu.Rusya Bilim Bakanlığı, eylülde Rus üniversitelerinde kayıtlı 900’den fazla Afgan öğrencinin Rusya sınırları dışında olduğunu bildirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211021/afganistanda-universiteye-giris-sinavi-birincisi-kiz-ogrenci-turkiyede-egitim-gorecek-1050044684.html

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rusya, taliban, okul, vize, afgan, öğrenci, savaş