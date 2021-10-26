https://tr.sputniknews.com/20211026/abd-sezgin-baran-korkmazin-luks-yatina-el-koydu-1050198850.html

ABD, Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatına el koydu

ABD, Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatına el koydu

ABD’de Salt Lake Bölge Mahkemesi, hakkında ‘dolandırıcılık, kara para aklama ve adaleti engelleme’ yönünde suçlama bulunan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T16:46+0300

2021-10-26T16:46+0300

2021-10-26T16:46+0300

dünya

abd

sezgin baran korkmaz

yat

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lüks

el koyma

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ABD’de yaklaşık iki buçuk yıl süren soruşturmada devletten çalınan 511 milyon doların izi sürülürken, mahkeme tutanaklarına göre kara para aklamanın merkezindeki isimlerden biri de Türkiye’de iş yapan SBK Holding’in patronu Korkmaz.ABD’nin talebi üzerine 19 Haziran’da Avusturya’da tutuklanan işadamı hakkında 12 ayrı suçlamadan 225 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. ABD gibi Korkmaz’ın iadesini isteyen Türkiye’de de işadamı hakkında ‘kara para aklama’ suçlamasıyla bir soruşturma devam ediyor.VOA’dan Can Kamiloğlu’nun haberine göre Salt Lake Bölge Mahkemesi, Korkmaz’ın mal varlığına el konması için ilk adımı attı. Korkmaz’a ait olan Queen Anne adlı lüks yata el kondu. Yatın satışınaysa Korkmaz ‘dan bir itiraz gelmedi.ABD hazinesine aktarılacak olan yat ile ilgili kararda şöyle dendi: “Sezgin Baran Korkmaz aleyhine mahkememizde devam eden ceza dava kapsamında davalının ortak olduğu Queen Anne yatı ABD tarafından müsadere altına alınmıştır. Söz konusu mal şu anda ABD’nin mülkiyetindedir. Federal ceza muhakemesi yasalarına göre mahkememiz satışı ve gelirinin hazineye devri için yetkilidir. ABD’nin eline geçen söz konusu mal açık arttırma yoluyla satılacaktır. Söz konusu malın yaklaşık değeri on milyon dolardır. Satıştan elde edilen tüm gelirler hacizli varlık hesabında tutulacaktır.“

https://tr.sputniknews.com/20210831/sezgin-baran-korkmazin-turkiyeye-iade-gerekcesi-belli-oldu-1048478741.html

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abd, sezgin baran korkmaz, yat, lüks araç, lüks, el koyma