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ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü
ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü
ABD’nin Idaho eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı bildirildi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T06:18+0300
2021-10-26T06:16+0300
dünya
abd
operasyon
polis
silahlı saldırı
gözaltı
idaho
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Boise şehri emniyet müdürlüğünün düzenlediği basın toplantısında, eyaletin en büyük alışveriş merkezi olan Boise Towne Square’de yerel saatle 01.50’de silahlı bir kişinin etrafa ateş açarak 2 kişinin ölümüne, biri polis 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu açıklandı.Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
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abd, operasyon, polis, silahlı saldırı, gözaltı, idaho

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü

06:18 26.10.2021
© AAABD polis, ABD'de olay
ABD polis, ABD'de olay - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
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ABD’nin Idaho eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Boise şehri emniyet müdürlüğünün düzenlediği basın toplantısında, eyaletin en büyük alışveriş merkezi olan Boise Towne Square’de yerel saatle 01.50’de silahlı bir kişinin etrafa ateş açarak 2 kişinin ölümüne, biri polis 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu açıklandı.
Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
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