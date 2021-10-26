https://tr.sputniknews.com/20211026/abdde-alisveris-merkezinde-silahli-saldirida-2-kisi-oldu-1050178449.html

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü

ABD’de alışveriş merkezinde silahlı saldırıda 2 kişi öldü

ABD’nin Idaho eyaletinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, biri polis 4 kişinin yaralandığı bildirildi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T06:18+0300

2021-10-26T06:18+0300

2021-10-26T06:16+0300

dünya

abd

operasyon

polis

silahlı saldırı

gözaltı

idaho

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Boise şehri emniyet müdürlüğünün düzenlediği basın toplantısında, eyaletin en büyük alışveriş merkezi olan Boise Towne Square’de yerel saatle 01.50’de silahlı bir kişinin etrafa ateş açarak 2 kişinin ölümüne, biri polis 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu açıklandı.Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

idaho

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abd, operasyon, polis, silahlı saldırı, gözaltı, idaho