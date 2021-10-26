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AB'den İsrail'e yerleşim inşasına son verilmesi çağrısı
AB'den İsrail'e yerleşim inşasına son verilmesi çağrısı
Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetine yeni yerleşim inşaatlarını durdurma çağrısında bulundu. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T16:08+0300
2021-10-26T16:09+0300
dünya
israil
filistin
batı şeria
doğu kudüs
avrupa birliği
yerleşim
josep borrell
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Batı Şeria'da 1300'den fazla yeni konut inşası ile Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos'ta 83 ilave birimin inşaatı için ihale duyuruları yayınladığı hatırlatıldı.Yerleşimlerin uluslararası hukukta yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, bunların aynı zamanda iki devletli çözüm ve İsrail ile Filistin arasında kalıcı ve kapsamlı barışın önünde engel teşkil ettiği kaydedildi.Açıklamada, "AB, Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlarda iki tarafın üzerinde uzlaşmadığı herhangi değişikliği tanımayacağını ısrarla ortaya koymuştur. İsrail hükümetine yerleşim inşaatlarını durdurması ve duyurulan ihalelere devam etmemesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.İsrail'in Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yerleşim birimi bulunuyor.Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm İsrail yerleşimleri yasa dışı kabul ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211024/israil-isgal-altindaki-bati-seriada-1355-konut-icin-ihale-acilacagini-duyurdu-filistin-kinadi-1050137031.html
israil
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doğu kudüs
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israil, filistin, batı şeria, doğu kudüs, avrupa birliği, yerleşim, josep borrell

AB'den İsrail'e yerleşim inşasına son verilmesi çağrısı

16:08 26.10.2021 (güncellendi: 16:09 26.10.2021)
© AP Photo / Jean-Francois BadiasAvrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği
Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Avrupa Birliği (AB), İsrail hükümetine yeni yerleşim inşaatlarını durdurma çağrısında bulundu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Batı Şeria'da 1300'den fazla yeni konut inşası ile Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos'ta 83 ilave birimin inşaatı için ihale duyuruları yayınladığı hatırlatıldı.
Yerleşimlerin uluslararası hukukta yasa dışı olduğu vurgulanan açıklamada, bunların aynı zamanda iki devletli çözüm ve İsrail ile Filistin arasında kalıcı ve kapsamlı barışın önünde engel teşkil ettiği kaydedildi.
Açıklamada, "AB, Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlarda iki tarafın üzerinde uzlaşmadığı herhangi değişikliği tanımayacağını ısrarla ortaya koymuştur. İsrail hükümetine yerleşim inşaatlarını durdurması ve duyurulan ihalelere devam etmemesi çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yerleşim birimi bulunuyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm İsrail yerleşimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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