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https://tr.sputniknews.com/20211026/abdli-11-kongre-uyesinden-joe-bidena-turkiye-hakkinda-mektup--1050207978.html
ABD’li 11 Kongre üyesinden Joe Biden’a mektup: 'Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike'
ABD’li 11 Kongre üyesinden Joe Biden’a mektup: 'Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike'
ABD’li 11 Kongre üyesi ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında bir mektup gönderdi. Kongre üyelerinin, Biden’a gönderdikleri mektupta, Türkiye'nin ABD ve... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T22:10+0300
2021-10-26T23:00+0300
dünya
joe biden
abd
mektup
kongre
türkiye
f-35
recep tayyip erdoğan
doğu akdeniz
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NTV muhabiri Hüseyin Günay ABD’li 11 Kongre üyesinin ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdiği bilgisini paylaştı. Hüseyin Günay sosyal medya adresinden şu açıklamayı yaptı:"ABD’li 11 Kongre üyesi Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdi. Türkiye'ye F-16 satılmamalı yönetim satışı onaylarsa Kongre bloklar. F-35’ler S400’den dolayı verilmedi . Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike."Günay'ın paylaşımında yer alan mektupta Türkiye'nin 40 adet F-16 uçağı ile 8 uçağın iyileştirmesi için kit satın almak istediği yönündeki haberleri endişeyle takip ettiklerini belirten kongre üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Eylül'de yeni bir S-400 hava savunma sistemini satın alabileceğine dair yaptığı açıklamayı anımsatarak, "ABD yapımı bir uçağı, düşman gibi davranmaya devam eden bir anlaşma müttefikine göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı göze alamayız" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta , 'Ankara'nın S-400 sistemini satın almasının ardından Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı' belirtildi. ABD'de her iki iki parti tarafından desteklenen ve Biden yönetiminde de devam eden söz konusu kararın, F-35 sisteminin Türkiye tarafından riske atılmasını engellediği ifade edildi.Türkiye’nin F-35 uçakları için 1.4 milyar dolar ödediği yönündeki haberlerin anımsatıldığı mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, nakit F-35 sevkiyatı, yeni F-16 savaş uçakları veya mevcut F-16 uçaklarının filosu için modernizasyon kitleri şeklinde tazminat istediği ifade edildi.Mektupta “Bu planların ilerlemesi durumunda Kongre'nin bu tür ihracatı engellemek için birlikte duracağından emin olsak da; ABD şu anda Türkiye hükümetine herhangi bir gelişmiş askeri teçhizatı transfer etmeyi göze alamaz" ifadelerine yer verildi.Mektupta şu ifadelere de yer verildi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile süren F-35 krizi hakkında "Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız" demişti.Erdoğan 17 Ekim'de de "yeni F-16'lar alarak filomuzu genişleteceğiz" açıklamasını yapmıştı.
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joe biden, abd, mektup, kongre, türkiye, f-35, recep tayyip erdoğan, doğu akdeniz

ABD’li 11 Kongre üyesinden Joe Biden’a mektup: 'Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike'

22:10 26.10.2021 (güncellendi: 23:00 26.10.2021)
© REUTERS / LEAH MILLISABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / LEAH MILLIS
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ABD’li 11 Kongre üyesi ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında bir mektup gönderdi. Kongre üyelerinin, Biden’a gönderdikleri mektupta, Türkiye'nin ABD ve müttefikleri için 'tehlike arz ettiği' belirtilerek, F-16'ların satışının gerçekleşmemesi gerektiği bildirildi. Mektupta, "F-35’ler S400’den dolayı verilmedi" ifadeleri de yer aldı.
NTV muhabiri Hüseyin Günay ABD’li 11 Kongre üyesinin ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdiği bilgisini paylaştı.
Hüseyin Günay sosyal medya adresinden şu açıklamayı yaptı:
"ABD’li 11 Kongre üyesi Biden’a Türkiye hakkında mektup gönderdi. Türkiye'ye F-16 satılmamalı yönetim satışı onaylarsa Kongre bloklar. F-35’ler S400’den dolayı verilmedi . Türkiye, ABD ve müttefiklerimiz için tehlike."
Günay'ın paylaşımında yer alan mektupta Türkiye'nin 40 adet F-16 uçağı ile 8 uçağın iyileştirmesi için kit satın almak istediği yönündeki haberleri endişeyle takip ettiklerini belirten kongre üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Eylül'de yeni bir S-400 hava savunma sistemini satın alabileceğine dair yaptığı açıklamayı anımsatarak, "ABD yapımı bir uçağı, düşman gibi davranmaya devam eden bir anlaşma müttefikine göndererek ulusal güvenliğimizi tehlikeye atmayı göze alamayız" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e gönderilen mektupta , 'Ankara'nın S-400 sistemini satın almasının ardından Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı' belirtildi. ABD'de her iki iki parti tarafından desteklenen ve Biden yönetiminde de devam eden söz konusu kararın, F-35 sisteminin Türkiye tarafından riske atılmasını engellediği ifade edildi.
Türkiye’nin F-35 uçakları için 1.4 milyar dolar ödediği yönündeki haberlerin anımsatıldığı mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, nakit F-35 sevkiyatı, yeni F-16 savaş uçakları veya mevcut F-16 uçaklarının filosu için modernizasyon kitleri şeklinde tazminat istediği ifade edildi.
Mektupta “Bu planların ilerlemesi durumunda Kongre'nin bu tür ihracatı engellemek için birlikte duracağından emin olsak da; ABD şu anda Türkiye hükümetine herhangi bir gelişmiş askeri teçhizatı transfer etmeyi göze alamaz" ifadelerine yer verildi.
Mektupta şu ifadelere de yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki yayılmacı projesini devam ettirdiği sürece, Türkiye bizim ulusal güvenliğimizi ve yakın müttefiklerimiz, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs'ın güvenliğini tehdit etmeye devam edecek. Türkiye'nin eskiyen savaş uçaklarını güçlendirmeyi reddetmenizi ve yanıtınızı dört gözle bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile süren F-35 krizi hakkında "Şu anda alt düzeyde görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız" demişti.
Erdoğan 17 Ekim'de de "yeni F-16'lar alarak filomuzu genişleteceğiz" açıklamasını yapmıştı.
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