https://tr.sputniknews.com/20211026/abdli-yazar-marketteki-bos-raflara-tepki-gosterdi-burasi-sovyetler-birligi-mi-yoksa-amerika-mi-1050176714.html

ABD’li yazar marketteki boş raflara tepki gösterdi: 'Burası Sovyetler Birliği mi, yoksa Amerika mı'

ABD’li yazar marketteki boş raflara tepki gösterdi: 'Burası Sovyetler Birliği mi, yoksa Amerika mı'

ABD'li yazar Nick Adams, gittiği bir markette karşı karşıya kaldığı boş raflarla ilgili sosyal medyadan "Burası Sovyetler Birliği mi, yoksa Amerika mı"... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T03:10+0300

2021-10-26T03:10+0300

2021-10-26T03:10+0300

dünya

joe biden

raf

boş kontenjan

market

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçilerinden yazar Nick Adams, gittiği bir markette boş raflar görünce tepkisini sosyal medyadan gösterdi.Nick Adams, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce alışverişe gittim ve raflar boştu. Burası Sovyetler Birliği mi, yoksa Amerika mı” diye yazdı.ABD'de Biden muhalifleri sıklıkla Başkan Joe Biden’ın ekonomik politikalarnı eleştiriyor. Aralarından bazıları, sosyal medyada hesaplarından, boş rafların fotoğraflarını paylaşarak Başkan’a yönelik suçlamaları içeren yorumlar da bulunuyor.

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2021

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joe biden, raf, boş kontenjan, market