Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyeceğini duyurmasının ardından açıklama yaptı. Tezkerenin Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu belirten Çelik, "Bu irade beyanı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için her türlü mücadeleyi ifade eder" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tezkere
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır