Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır
https://tr.sputniknews.com/20211026/ak-parti-sozcusu-celik-tezkere-turkiyenin-milli-guvenligi-acisindan-guclu-bir-irade-beyanidir-1050196141.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin tezkere kararının ardından yaptığı açıklamada, "Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır"... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T15:49+0300
2021-10-26T15:54+0300
tezkere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1050196141.jpg?1635252845
Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyeceğini duyurmasının ardından açıklama yaptı. Tezkerenin Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu belirten Çelik, "Bu irade beyanı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için her türlü mücadeleyi ifade eder" dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tezkere

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır

15:49 26.10.2021 (güncellendi: 15:54 26.10.2021)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin tezkere kararının ardından yaptığı açıklamada, "Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır" dedi.
Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyeceğini duyurmasının ardından açıklama yaptı.
Tezkerenin Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu belirten Çelik, "Bu irade beyanı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için her türlü mücadeleyi ifade eder" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:53Meltem Tuğral, Aydın'ın ilk kadın kulüp başkanı oldu: Futbola yeni bir bakış açısı kazandıracağız
15:51BDDK Başkanı Akben: Bankacılık sektörümüz gayet sağlam bir durumda
15:49AK Parti Sözcüsü Çelik: Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır
15:47Yunanistan'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 4 çocuk boğuldu
15:47Rus uzman uyardı: Uzay çöpleriyle ilgili sorunlar kritik hale gelebilir
15:44İngiltere'de benzin fiyatı rekor seviyeye yükseldi
15:33'Down Sendromlu Mona Lisa' Türkevi’nde sergilendi
15:33Sudan ordusu komutanı Burhan: Başbakan Hamduk'un sağlığı yerinde, bugün evine dönecek
15:31Ümitcan Uygun hakkında 'Aleyna Çakır'ı darbetmesiyle ilgili yeni dava
15:31Cezayir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Fransızca kullanımını sona erdirdi
15:29Rusya, 218 ton mandalinayı Türkiye’ye gönderdi
15:23Fransa’da 7 'radikal' dini yapı kapatılıyor
15:22Büyükelçiler krizinin ardından Türkiye’nin Batı ülkeleri ile ilişkilerinde neler bekleniyor?
15:18Üniversitelere girişte hukuk, sağlık ve mühendislik için asgari başarı puanı şartı artırılacak
15:03İran'da akaryakıt istasyonlarını vuran ve Hamaney'e hesap soran siber saldırı
14:57Mehmet Akif Üstündağ yeniden Voleybol Federasyonu Başkanlığı'na seçildi
14:54Navigasyonda araç yerine yaya yolunu seçti, otomobili merdivende asılı kaldı
14:49Rus Tu-22M3 bombardıman uçakları, Karadeniz üzerinde yaklaşık beş saat uçtu
14:48CHP, Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' oyu verecek
14:44Koruma altındaki 15 kızıl geyiğin öldürülmemesi için dava açıldı