https://tr.sputniknews.com/20211026/ak-parti-sozcusu-celik-tezkere-turkiyenin-milli-guvenligi-acisindan-guclu-bir-irade-beyanidir-1050196141.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin tezkere kararının ardından yaptığı açıklamada, "Tezkere Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanıdır"... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T15:49+0300

2021-10-26T15:49+0300

2021-10-26T15:54+0300

tezkere

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Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Suriye ve Irak tezkeresine 'hayır' diyeceğini duyurmasının ardından açıklama yaptı. Tezkerenin Türkiye'nin milli güvenliği açısından güçlü bir irade beyanı olduğunu belirten Çelik, "Bu irade beyanı Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için her türlü mücadeleyi ifade eder" dedi.

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2021

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tezkere