https://tr.sputniknews.com/20211026/altinin-kilogrami-546-bin-600-lira-oldu-1050199213.html
Altının kilogramı 546 bin 600 lira oldu
Altının kilogramı 546 bin 600 lira oldu
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 546 bin 600 liraya geriledi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T16:53+0300
2021-10-26T16:53+0300
2021-10-26T16:53+0300
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Altın piyasasında, en düşük 546 bin 500 lira, en yüksek ise 554 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.87 düşüşle 546 bin 600 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 534 milyon 223 bin 3.30 lira, işlem miktarı ise 2.731 kilogram oldu.Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 553 milyon 946 bin 810.33 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk ve Rona Döviz Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.
https://tr.sputniknews.com/20211022/altin-fiyatlarinda-yukselis-suruyor-gram-550-tl-sinirinda-1050073357.html
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türkiye, altın, fiyat, finans, gram altın, kilogram, kilo
Altının kilogramı 546 bin 600 lira oldu
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 546 bin 600 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 546 bin 500 lira, en yüksek ise 554 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.87 düşüşle 546 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 534 milyon 223 bin 3.30 lira, işlem miktarı ise 2.731 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 553 milyon 946 bin 810.33 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk ve Rona Döviz Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.