https://tr.sputniknews.com/20211026/antalyada-orman-yangini-cikarma-suphesiyle-tutuklanan-rus-turistler-serbest-birakildi-1050209110.html

Antalya’da orman yangını çıkarma şüphesiyle tutuklanan Rus turistler serbest bırakıldı

Antalya’da orman yangını çıkarma şüphesiyle tutuklanan Rus turistler serbest bırakıldı

Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu, Antalya’da istemeden orman yangını çıkardıkları şüphesi ile tutuklanan bir grup rus turistin adli kontrol şartıyla serbest... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T23:31+0300

2021-10-26T23:31+0300

2021-10-26T23:31+0300

yaşam

yangın

orman yangını

rus turist

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Rusya’nın Antalya Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, “Mahkemenin kararıyla ilgili resmi bilgilendirme henüz Başkonsolosluğa gelmedi. Savunma makamlarının verdiği bilgiye göre, Ruslar mahkeme süreci bitene kadar şehirden ayrılmamaları şartıyla serbest bırakıldı” dendi.Rus turistlerin cumartesi günü Konyaaltı ilçesinin Sivri Dağ mevkisinde çıkan orman yangını nedeniyle ihbar üstüne gözaltına alındıkları bildirilmişti. Kamp sırasında ateş yakıp orman yangınına sebebiyet verme şüphesi ile adliyeye sevk edilen turistlerin, çıkarıldıkları sulh ceza mahkemesi tarafından orman yanıgınına sebebiyet verme suçlaması ile tutuklandıkları belirtilmişti.Avukat Duygu Memioğlu, turistlere ‘dikkatsizlik sonucu yangın çıkarma’ suçlamasının yöneltildiğini, bunun da, suçlu bulunmaları hâlinde turistlere iki ila yedi yıl hapis cezası verilebileceği anlamına geldiğini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211025/antalyada-bir-grup-rus-turist-kasitsiz-orman-yangini-cikarma-suphesiyle-gozaltina-alindi-1050152670.html

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yangın, orman yangını, rus turist