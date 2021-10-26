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Arabasını park ederken 4 yaşındaki çocuğunu ezdi
Arabasını park ederken 4 yaşındaki çocuğunu ezdi
Zonguldak'ta bir şahıs, kullandığı işçi servisini evinin önüne park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi. Oğlunu aracın altında gören baba sinir krizleri... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
zonguldak
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Olay akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde yaşandı. İşçi servisi şoförü Ergün T. iş dönüşü aracı evinin önüne park etmek istedi.Bu sırada babasının aracını gören 4 yaşındaki Ömer aracın yanına koştu. Oğlunun geldiğini fark etmeyen baba, aracı park ederken oğlunu ezdi.İHA'nın aktardığı habere göre, oğlu Ömer’i aracın altında gören Ergün T. sinir krizleri geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Ömer’in ailesi sinir krizleri geçirdi.
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zonguldak, kaza

Arabasını park ederken 4 yaşındaki çocuğunu ezdi

00:26 26.10.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© İHA / OZAN KÖSE
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Zonguldak'ta bir şahıs, kullandığı işçi servisini evinin önüne park ederken 4 yaşındaki oğlunu ezdi. Oğlunu aracın altında gören baba sinir krizleri geçirirken, hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde yaşandı. İşçi servisi şoförü Ergün T. iş dönüşü aracı evinin önüne park etmek istedi.
Bu sırada babasının aracını gören 4 yaşındaki Ömer aracın yanına koştu. Oğlunun geldiğini fark etmeyen baba, aracı park ederken oğlunu ezdi.
İHA'nın aktardığı habere göre, oğlu Ömer’i aracın altında gören Ergün T. sinir krizleri geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, küçük Ömer’in ailesi sinir krizleri geçirdi.
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