https://tr.sputniknews.com/20211026/arinc-ne-kimseyi-suclama-ne-de-kimseyi-aklama-cabasi-icerisindeyim-1050206418.html

Bülent Arınç: Ne kimseyi suçlama, ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim

Bülent Arınç: Ne kimseyi suçlama, ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim

Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, geçen yıl bir televizyon programında söylediiği “Soros o zaman baş... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T20:54+0300

2021-10-26T20:54+0300

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türkiye

tbmm

bülent arınç

tv5

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Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir yıl önce TV5’te katıldığı bir programda söylediği "Soros o zaman baş tacımızdı. Bir kısım insanların ‘Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı" sözlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı.Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Programın bir yıl önce kaydedildiğini hatırlatan Arınç, açıklamasında sarf ettiği ifadelerin hiç kimseye cevap mahiyeti taşımadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:Arınç, Ankara Bürosu adlı programda, “Soros o zaman baş tacımızdı. Bir kısım insanların ‘Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı” ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211026/bulent-arinc-soros-bas-tacimizdi-1050190932.html

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tbmm, bülent arınç, tv5