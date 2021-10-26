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Bülent Arınç: Ne kimseyi suçlama, ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim
Bülent Arınç: Ne kimseyi suçlama, ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim
Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, geçen yıl bir televizyon programında söylediiği “Soros o zaman baş... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T20:54+0300
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Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir yıl önce TV5’te katıldığı bir programda söylediği "Soros o zaman baş tacımızdı. Bir kısım insanların ‘Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı" sözlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı.Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Programın bir yıl önce kaydedildiğini hatırlatan Arınç, açıklamasında sarf ettiği ifadelerin hiç kimseye cevap mahiyeti taşımadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:Arınç, Ankara Bürosu adlı programda, “Soros o zaman baş tacımızdı. Bir kısım insanların ‘Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı” ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211026/bulent-arinc-soros-bas-tacimizdi-1050190932.html
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tbmm, bülent arınç, tv5

Bülent Arınç: Ne kimseyi suçlama, ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim

20:54 26.10.2021
© AA / Bülent MavzerCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA / Bülent Mavzer
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Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, geçen yıl bir televizyon programında söylediiği “Soros o zaman baş tacımızdı. Bir kısım insanların ‘Sorosçu’ diye suçlanması yanlış” sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Arınç, "Ne kimseyi suçlama ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim" dedi.
Eski TBMM Başkanı ve eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir yıl önce TV5’te katıldığı bir programda söylediği "Soros o zaman baş tacımızdı. Bir kısım insanların ‘Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı" sözlerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından açıklama yaptı.
Arınç, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Programın bir yıl önce kaydedildiğini hatırlatan Arınç, açıklamasında sarf ettiği ifadelerin hiç kimseye cevap mahiyeti taşımadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:
Sosyal medya ve bazı basın yayın kuruluşlarında Soros’un kurucusu olduğu Açık Toplum Enstitüsü ve TESEV ile ilgili kullandığım ifadelerin gündeme getirildiğini görüyorum.
Söz konusu ifadeler yaklaşık bir yıl önce TV5 ekranlarında katıldığım bir programa aittir ve hiç kimseye cevap mahiyeti taşımamaktadır.
Programın yayınlandığı dönemde gündem olmayan bu ifadelerin bugün kasıtlı olarak kamuoyuna yeniden servis edilmesi manidardır. Ne kimseyi suçlama, ne de kimseyi aklama çabası içerisindeyim. Sadece bir yaşanmışlığı aktardım.
O programda da ifade ettiğim gibi iktidarımızın ilk döneminde TESEV’in yaptığı araştırmaları göz önünde bulundurur; temsilcileri ile görüşür, fikirlerini de muteber olarak değerlendirirdik.
Nitekim Açık Toplum Enstitüsü’nün o dönemki Danışma Kurulu Başkanı Can Paker de programın ardından bana gönderdiği bir mesaj ile kendisi ve kurumu hakkında sarf ettiğim cümleleri onaylamış ve bana teşekkür etmiştir.
Tüm bunlar bir kenara, bu konunun tek muhatabı ben değilim. O dönem ortaya koyduğumuz politikaların karar vericileri ve uygulayıcıları olarak tüm çalışma arkadaşlarım da bu durumun şahididir.
Arınç, Ankara Bürosu adlı programda, “Soros o zaman baş tacımızdı. Bir kısım insanların ‘Sorosçu’ diye suçlanması yanlış. Kendimize saygımız olmalı” ifadelerini kullanmıştı.
Bülent Arınç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
TÜRKİYE
Bülent Arınç: Soros baş tacımızdı
14:10
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