ASKON Başkanı: Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yatırım ortamını desteklediğini belirtmiş oldu

"Bu süreçte üretime dayalı ekonomisi olmayan ülkelerin borç bataklığına itildiğini gördük. Yatırım ve üretim ekonomilerin olmazsa olmazıdır. Ülkemizin sağlam temeller üzerinde büyüyebilmesi, yarınların güvence altına alınabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekmektedir. Paradan para kazanmak yarına bize taşımaz. Bizleri ancak yatırım ve üretim yarınlara taşıyabilir. Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yatırım ortamını desteklediğini belirtmiş oldu. Bu bağlamda üretim ve yatırımın desteklenmesi için ivedi bir şekilde öncelikle faizi tek hanelere çekmeli ardından bu faiz musibetini tamamen ortadan kaldırmalıyız. Aksi takdirde bu faiz giyotini sürekli başımızın üzerinde dönüp duracak."