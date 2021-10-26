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https://tr.sputniknews.com/20211026/azrayi-katleden-mustafa-murat-ayhan-hakkinda-agirlastirilmis-muebbet-istemiyle-dava-acildi-1050186971.html
Azra'yı katleden Mustafa Murat Ayhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı
Azra'yı katleden Mustafa Murat Ayhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı
Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T12:46+0300
2021-10-26T12:46+0300
türkiye
antalya
asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği
kadın cinayetleri
müebbet
azra gülendam haytaoğlu
mustafa murat ayhan
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Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit' ile 'Hırsızlık' suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.İddianamede, Haytaoğlu'nun ablasının Konyaaltı ilçesinde bir kafede garson olarak çalışan kardeşinden haber alamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, benzin istasyonu güvenlik kamera görüntülerinde en son bir aracın içerisinde Haytaoğlu'nun görüldüğünün tespit edildiği kaydedilen iddianamede, araç sahibi Mustafa Murat Ayhan'ın Azra'ya iş verme teklifinde bulunduğu, bu şekilde tanıştıkları, olay günü beraber eve gittikleri ve sabah uyandığında genç kadının evde olmadığı şeklinde ifade verdiği aktarıldı. Yaşadığı sitenin güvenlik kamera görüntülerinde ise sanığın birkaç kez elinde valizle binaya girip çıktığı belirtilen iddianamede, sanığın 30 Temmuz'da ikametinden sürekli bir şeyler taşıyıp aracına yüklediğinin görüldüğü bildirildi. Güvenlik kamera görüntülerinin sanığa sorulması üzerine itirafta bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, eve gittiklerinde üstünü örtmek isterken Haytaoğlu'nun bağırdığını, susturmak istediği sırada boğarak öldürdüğü vurgulandı. Sanığın parçaladığı cesedi, ormanlık alana attığı belirtildi. Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kadının cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu. Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Kadirli ilçesindeki törenin ardından toprağa verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210806/azra-gulendam-haytaoglunun-ablasi-bankta-oturmaya-diye-gidip-tabutuyla-dondu-kardesim-1045182096.html
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antalya, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, kadın cinayetleri, müebbet, azra gülendam haytaoğlu, mustafa murat ayhan

Azra'yı katleden Mustafa Murat Ayhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı

12:46 26.10.2021
© DHAMustafa Murat Ayhan
Mustafa Murat Ayhan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
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Antalya'da kayıp olarak aranırken ormanlık alanda cesedi bulunan Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 29 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldüren Mustafa Murat Ayhan hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Nitelikli cinsel istismar', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit' ile 'Hırsızlık' suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Haytaoğlu'nun ablasının Konyaaltı ilçesinde bir kafede garson olarak çalışan kardeşinden haber alamaması üzerine kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, benzin istasyonu güvenlik kamera görüntülerinde en son bir aracın içerisinde Haytaoğlu'nun görüldüğünün tespit edildiği kaydedilen iddianamede, araç sahibi Mustafa Murat Ayhan'ın Azra'ya iş verme teklifinde bulunduğu, bu şekilde tanıştıkları, olay günü beraber eve gittikleri ve sabah uyandığında genç kadının evde olmadığı şeklinde ifade verdiği aktarıldı.

Yaşadığı sitenin güvenlik kamera görüntülerinde ise sanığın birkaç kez elinde valizle binaya girip çıktığı belirtilen iddianamede, sanığın 30 Temmuz'da ikametinden sürekli bir şeyler taşıyıp aracına yüklediğinin görüldüğü bildirildi. Güvenlik kamera görüntülerinin sanığa sorulması üzerine itirafta bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, eve gittiklerinde üstünü örtmek isterken Haytaoğlu'nun bağırdığını, susturmak istediği sırada boğarak öldürdüğü vurgulandı. Sanığın parçaladığı cesedi, ormanlık alana attığı belirtildi.

Antalya'da 28 Temmuz'dan beri kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesinin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatılmış, genç kadının cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Haytaoğlu'nun cenazesi, 4 Ağustos'ta Kadirli ilçesindeki törenin ardından toprağa verilmişti.
Azra Gülendam Haytaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2021
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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ablası: Bankta oturmaya diye gidip tabutuyla döndü kardeşim
6 Ağustos, 20:33
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