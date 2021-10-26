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https://tr.sputniknews.com/20211026/bahceli-rejim-degisti-diyerek-yaygara-koparanlar-iflah-olmaz-bir-yalanciliga-yakalanan-gafillerdir-1050182491.html
Bahçeli: Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa yakalanan gafillerdir
Bahçeli: Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa yakalanan gafillerdir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T10:55+0300
2021-10-26T10:56+0300
devlet bahçeli
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Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:Tercihlerimiz kim olduğumuzun işaretidir. Önümüzdeki cuma günü cumhuriyetin kuruluşunun 98. Yıl dönünümü gururla kutlayacağız. Cumhuriyet kutlu bir emanettir, korunup kollanması gereken bir nimettir.Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni devamlı suretle hedef tahtasına koymuşlardır. Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa yakalanan gafillerdir. Gerçekte değişen yönetim sistemidir. Rejim başka hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.Cumhuriyet tarihin dar patikasında, zalimlerin baskıları altında, emperyalistlerin saldırıları karşısında milletin var oluş onuru olarak öne çıkmış, aynı defter üzerinde temiz bir sayfa açılmasını sağlamıştır.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise parlamenter sistemin duvara tosladığı, başkentimizin bombalandığı, 251 millet evladının şehadeti, 2194 millet evladının gazi olduğu bir dönemin hemen sonrası milli diriliş ve yükseliş ruhu olarak doğmuş ve serpilmiştir.Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne itiraz edip ne olduğu muamma olan güçlendirilmiş parlamenter sistem peşinde koşanlar 15 Temmuz’un rövanşını almak için hazırda bekleyen, FETÖ’nün ve PKK’nın dümen suyuna giren yozlaşmış siyasi partilerdir.Kılıçdaroğlu bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceklerini vaat ediyor. Kılavuzlarını ve akıl hocalarını gözden geçirmesinde bize göre yarar vardır. Dost gördükleri post gördüklerine samanı dolduracaklardır.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
devlet bahçeli

Bahçeli: Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa yakalanan gafillerdir

10:55 26.10.2021 (güncellendi: 10:56 26.10.2021)
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Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin konuşmasından başlıklar şöyle:
Tercihlerimiz kim olduğumuzun işaretidir. Önümüzdeki cuma günü cumhuriyetin kuruluşunun 98. Yıl dönünümü gururla kutlayacağız. Cumhuriyet kutlu bir emanettir, korunup kollanması gereken bir nimettir.
Rejim ile hükümet sistemi arasındaki farkı çarpıtmak için kara propaganda yapanlar özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ni devamlı suretle hedef tahtasına koymuşlardır. Rejim değişti diyerek yaygara koparanlar iflah olmaz bir yalancılığa yakalanan gafillerdir. Gerçekte değişen yönetim sistemidir. Rejim başka hükümet ve yönetim sistemi başkadır. Türkiye'de rejimin adı cumhuriyettir, hükümet sisteminin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir.
Cumhuriyet tarihin dar patikasında, zalimlerin baskıları altında, emperyalistlerin saldırıları karşısında milletin var oluş onuru olarak öne çıkmış, aynı defter üzerinde temiz bir sayfa açılmasını sağlamıştır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ise parlamenter sistemin duvara tosladığı, başkentimizin bombalandığı, 251 millet evladının şehadeti, 2194 millet evladının gazi olduğu bir dönemin hemen sonrası milli diriliş ve yükseliş ruhu olarak doğmuş ve serpilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne itiraz edip ne olduğu muamma olan güçlendirilmiş parlamenter sistem peşinde koşanlar 15 Temmuz’un rövanşını almak için hazırda bekleyen, FETÖ’nün ve PKK’nın dümen suyuna giren yozlaşmış siyasi partilerdir.
Kılıçdaroğlu bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceklerini vaat ediyor. Kılavuzlarını ve akıl hocalarını gözden geçirmesinde bize göre yarar vardır. Dost gördükleri post gördüklerine samanı dolduracaklardır.
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