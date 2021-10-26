https://tr.sputniknews.com/20211026/bakan-bilgin-11-ilaci-daha-geri-odeme-listesine-aldik-1050197222.html

Bakan Bilgin: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Bilgin: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

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ilaç

türkiye

vedat bilgin

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Bakan Bilgin, biri kanser, biri prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ve biri doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bilgin, bu ilaçlardan 2’sinin yerli üretim olduğunu belirtti.

türkiye

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ilaç, vedat bilgin