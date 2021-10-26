Bakan Bilgin: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Bakan Bilgin, biri kanser, biri prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ve biri doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bilgin, bu ilaçlardan 2’sinin yerli üretim olduğunu belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Bakan Bilgin, biri kanser, biri prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ve biri doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Bilgin, bu ilaçlardan 2’sinin yerli üretim olduğunu belirtti.