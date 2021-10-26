Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211026/bakan-bilgin-11-ilaci-daha-geri-odeme-listesine-aldik-1050197222.html
Bakan Bilgin: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Bakan Bilgin: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T16:07+0300
2021-10-26T16:44+0300
ilaç
türkiye
vedat bilgin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049896495_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_4062ed075616973d424026e831c4b9bf.jpg
Bakan Bilgin, biri kanser, biri prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ve biri doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bilgin, bu ilaçlardan 2’sinin yerli üretim olduğunu belirtti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049896495_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_0be981b82732120a53f1b6ec86317027.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ilaç, vedat bilgin

Bakan Bilgin: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

16:07 26.10.2021 (güncellendi: 16:44 26.10.2021)
© Pixabayİlaç, hap
İlaç, hap - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© Pixabay
Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Bakan Bilgin, biri kanser, biri prematüre doğan bebeklerde kalp hastalığı tedavisinde kullanılan ve biri doğum sonrası aşırı kanama tedavisinde kullanılan ilaç olmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.
Bilgin, bu ilaçlardan 2’sinin yerli üretim olduğunu belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:12Süper Lig'de 3 kulüp PFDK'ya sevk edildi
17:08'Facebook, tanınmış kişilerin kuralları çiğnemesine izin verdi'
17:08İstanbul’da ‘insani su hakkı’ kaldırıldı
17:03Europol'den Dark Web operasyonu: 150 kişi gözaltına alındı
17:00DSÖ, Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay vermeye hazırlanıyor
16:56ABB ile Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti arasında 'Dostluk ve İş Birliği Anlaşması' imzalandı
16:53Altının kilogramı 546 bin 600 lira oldu
16:48Rus petrol şirketi Rosneft’in piyasa değeri 100 milyar doları geçti
16:46ABD, Sezgin Baran Korkmaz’ın lüks yatına el koydu
16:43İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'nin gücünü 10 büyükelçi de o ülkeler de bir vesileyle görmüş oldular
16:40İngiltere ile Yunanistan, savunma ve ticaret alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı
16:40752 Afgan öğrenci için Rusya vizesi çıkarıldı
16:38Döviz büroları kepenk indiriyor
16:32Restoranına gelen tilkileri besleyerek tavuklarını kurtardı: Aramızda bir bağ oluştu
16:14Benzine bir haftada üçüncü zam
16:08AB'den İsrail'e yerleşim inşasına son verilmesi çağrısı
16:07Bakan Bilgin: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
16:06Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: Ben artık alıştım, hakemlerden her şeyi bekleyebiliyorum
16:00Milli elektrikli tren gelecek yıl raylarda olacak
15:53Meltem Tuğral, Aydın'ın ilk kadın kulüp başkanı oldu: Futbola yeni bir bakış açısı kazandıracağız