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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211026/bddk-baskani-akben-bankacilik-sektorumuz-gayet-saglam-bir-durumda-1050196172.html
BDDK Başkanı Akben: Bankacılık sektörümüz gayet sağlam bir durumda
BDDK Başkanı Akben: Bankacılık sektörümüz gayet sağlam bir durumda
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır" dedi. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T15:51+0300
2021-10-26T15:51+0300
2021-10-26T15:51+0300
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türkiye, bddk, mehmet ali akben
BDDK Başkanı Akben: Bankacılık sektörümüz gayet sağlam bir durumda
Ayrıntılar geliyor
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır" dedi.