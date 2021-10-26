BDDK Başkanı Akben: Bankacılık sektörümüz gayet sağlam bir durumda

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BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankacılık sektörümüz hem sermaye yeterliliği hem kur hem de aktif kalitesi bakımından gayet sağlam bir durumdadır" dedi.