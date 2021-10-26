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Belarus lideri Lukaşenko: Batı gizlice sınırlarımıza Alman tanklarını bıraktı
Belarus lideri Lukaşenko: Batı gizlice sınırlarımıza Alman tanklarını bıraktı
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı ülkelerinin Belarus’a karşı savaş başlatma niyetinde olduğunu ve sınırlarına gizlice Alman tanklarını... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T17:46+0300
2021-10-26T17:46+0300
dünya
belarus
aleksandr lukaşenko
tank
batı
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Belarus’un batısındaki Lida şehrinde sağlık uzmanlarıyla görüşen Lukaşenko, “Sınırlarımızda gerilimi fark etmişsinizdir. Neler olup bittiğini ve bizden ne istediklerini bilmeniz gerekiyor, zira siz diğer ülke vatandaşlarına göre daha batıdasınız. Dün sınırlarımıza gizlice Leopard tanklarını bıraktılar” ifadesini kullandı.Bu bağlamda yardımcısı ve Hrodna Bölgesi’ndeki müfettişi Yuriy Karayev’e seslenen Lukaşenko, “Dikkatli ol Yura, ne de olsa bir generalsin, sınırın öte yanında neler yaptıklarını dikkatli izle. Zamanında haber ver. Onlar çok alçaklar” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211019/lukasenko-bazi-batili-ulkeler-pandemiyi-siyasi-amaclari-icin-kullaniyor-1049979467.html
belarus
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belarus, aleksandr lukaşenko, tank, batı

Belarus lideri Lukaşenko: Batı gizlice sınırlarımıza Alman tanklarını bıraktı

17:46 26.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© Sputnik
/
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı ülkelerinin Belarus’a karşı savaş başlatma niyetinde olduğunu ve sınırlarına gizlice Alman tanklarını bıraktığını belirtti.
Belarus’un batısındaki Lida şehrinde sağlık uzmanlarıyla görüşen Lukaşenko, “Sınırlarımızda gerilimi fark etmişsinizdir. Neler olup bittiğini ve bizden ne istediklerini bilmeniz gerekiyor, zira siz diğer ülke vatandaşlarına göre daha batıdasınız. Dün sınırlarımıza gizlice Leopard tanklarını bıraktılar” ifadesini kullandı.
Bu bağlamda yardımcısı ve Hrodna Bölgesi’ndeki müfettişi Yuriy Karayev’e seslenen Lukaşenko, “Dikkatli ol Yura, ne de olsa bir generalsin, sınırın öte yanında neler yaptıklarını dikkatli izle. Zamanında haber ver. Onlar çok alçaklar” dedi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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