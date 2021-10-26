https://tr.sputniknews.com/20211026/benzine-28-kurus-zam-bekleniyor-1050181555.html

Benzine 28 kuruş zam bekleniyor

Benzine 28 kuruş zam bekleniyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor. 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T10:17+0300

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2021-10-26T10:17+0300

ekonomi

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Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 28 kuruş zam gelmesi bekleniyor.Motorin ve LPG için henüz yeni bir zam kararı bulunmuyor.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bugün benzine 44 kuruşluk zam gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211025/benzine-44-kurus-zam-yapildi-1050162848.html

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enflasyon, benzin, dolar, zam, dolar/tl, motorin, lpg