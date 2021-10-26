https://tr.sputniknews.com/20211026/benzine-bir-haftada-ucuncu-zam-1050197681.html
Benzine bir haftada üçüncü zam
Benzine bir haftada üçüncü zam
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T16:14+0300
2021-10-26T16:14+0300
2021-10-26T16:27+0300
ekonomi
benzin
zam
akaryakıt
araba
ücret
istasyon
fiyat
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
pompa
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EPGİS, 27 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere benzinin zitresine yapılan zammı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 28 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
https://tr.sputniknews.com/20211026/benzine-28-kurus-zam-bekleniyor-1050181555.html
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benzin, zam, akaryakıt, araba, ücret, istasyon, fiyat, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), pompa
Benzine bir haftada üçüncü zam
16:14 26.10.2021 (güncellendi: 16:27 26.10.2021)
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş zam yapıldı.
EPGİS, 27 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere benzinin zitresine yapılan zammı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 28 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."