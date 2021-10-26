https://tr.sputniknews.com/20211026/benzine-bir-haftada-ucuncu-zam-1050197681.html

Benzine bir haftada üçüncü zam

Benzine bir haftada üçüncü zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre benzinin litresine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T16:14+0300

2021-10-26T16:14+0300

2021-10-26T16:27+0300

ekonomi

benzin

zam

akaryakıt

araba

ücret

istasyon

fiyat

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

pompa

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EPGİS, 27 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere benzinin zitresine yapılan zammı resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı: 27/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 28 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

https://tr.sputniknews.com/20211026/benzine-28-kurus-zam-bekleniyor-1050181555.html

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benzin, zam, akaryakıt, araba, ücret, istasyon, fiyat, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), pompa