https://tr.sputniknews.com/20211026/besiktastan-galatasaraya-squid-game-temali-paylasim-1050175691.html

Beşiktaş’tan Galatasaray’a 'Squid Game' temalı paylaşım

Beşiktaş’tan Galatasaray’a 'Squid Game' temalı paylaşım

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından maçın ardından ‘Squid Game’ göndermeli peş peşe paylaşımlar... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

beşiktaş

squid game

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Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında kendi sahasında Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün resmi Twitter hesabından art arda popüler Güney Kore dizisi 'Squid Game' temalı paylaşımlar yapıldı.İlk paylaşımda 'Squid Game'de yer alan sembollerle dizide kullanılan müzikten kısa bir parçanın olduğu bir video yer aldı. "Oyuncu elendi" ifadesinin yer aldığı diğer videolu paylaşımda ise Larin’in attığı ilk golde Galatasaraylı oyuncular dizinin formatında elenirken gösterildi.

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galatasaray, beşiktaş, squid game