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Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak
Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak
ABD Başkanı Joe Biden, salı günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) sanal zirvesine katılacak. Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T02:49+0300
2021-10-26T02:51+0300
dünya
joe biden
donald trump
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ABD Başkanı Joe Biden’ın salı günü sanal olarak düzenlenecek olan ASEAN zirvesine katılması bekleniyor. ABD’nin Brunei Büyükelçiliği'nin basına verdiği demeçte, Biden'ın bu hafta ASEAN için ABD heyetine liderlik edeceği aktarıldı. Biden’ın zirvede Kovid-19 aşı dağıtımı, iklim değişikliği, tedarik zincirleri ve altyapı konularında işbirliğini ele alması bekleniyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı 2017'de Filipinlerin başkenti Manila'daki ASEAN-ABD Zirvesi’nden bu yana ABD başkanlık düzeyindeki toplantılara katılmadı.
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joe biden, donald trump, asean

Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak

02:49 26.10.2021 (güncellendi: 02:51 26.10.2021)
© REUTERS / JONATHAN ERNSTJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ABD Başkanı Joe Biden, salı günü Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin (ASEAN) sanal zirvesine katılacak. Biden, 4 yıl sonra ASEAN zirvesine katılan ilk ABD Başkanı olacak.
ABD Başkanı Joe Biden’ın salı günü sanal olarak düzenlenecek olan ASEAN zirvesine katılması bekleniyor.
ABD’nin Brunei Büyükelçiliği'nin basına verdiği demeçte, Biden'ın bu hafta ASEAN için ABD heyetine liderlik edeceği aktarıldı.
Biden’ın zirvede Kovid-19 aşı dağıtımı, iklim değişikliği, tedarik zincirleri ve altyapı konularında işbirliğini ele alması bekleniyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı 2017'de Filipinlerin başkenti Manila'daki ASEAN-ABD Zirvesi’nden bu yana ABD başkanlık düzeyindeki toplantılara katılmadı.
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