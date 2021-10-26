Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basın toplantısı gerçekleştiriyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211026/bidenin-avrupa-ziyaretinde-erdoganla-gorusme-olasiligi-beyaz-saray-programda-yerimiz-var-dedi-1050203052.html
Biden'ın Avrupa ziyaretinde Erdoğan'la görüşme olasılığı: Beyaz Saray 'Programda yerimiz var' dedi
Biden'ın Avrupa ziyaretinde Erdoğan'la görüşme olasılığı: Beyaz Saray 'Programda yerimiz var' dedi
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avrupa'da düzenlenecek bir dizi zirve sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T18:55+0300
2021-10-26T18:55+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, türkiye

Biden'ın Avrupa ziyaretinde Erdoğan'la görüşme olasılığı: Beyaz Saray 'Programda yerimiz var' dedi

18:55 26.10.2021
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avrupa'da düzenlenecek bir dizi zirve sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi ihtimalini dışlamadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:59Kanada’da yeni hükumet açıklandı
18:56Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile basın toplantısı gerçekleştiriyor
18:55Biden'ın Avrupa ziyaretinde Erdoğan'la görüşme olasılığı: Beyaz Saray 'Programda yerimiz var' dedi
18:25Irak ve Suriye tezkeresi 2 yıl daha uzatıldı
18:19Kılıçdaroğlu: Milletin evlatlarını ateşe atan tezkereye 'hayır' diyeceğiz
18:18Prens Andrew'a ABD'deki cinsel saldırı davasında soruları yanıtlaması için mühlet konuldu
18:14İngiltere’de bir Rus bıçaklanarak öldürüldü
18:05Otobüste maske uyarısı yapan yolcuyu vurdu
17:59Aşılamanın en düşük olduğu Şanlıurfa’da Vali Abdullah Erin: Yapacak bir şey kalmadı
17:54AK Partili Yayman: Türkiye yalan haber üretiminde dünyada birinci sırada
17:49Selde kaybolan 15 kişiyi arama çalışmaları Gürcistan’a kadar genişletildi
17:46Belarus lideri Lukaşenko: Batı gizlice sınırlarımıza Alman tanklarını bıraktı
17:40Avusturya’da iş yerlerinde Kovid-19 aşısı ve test şartı aranacak
17:37'Aselsan, Ukrayna'nın zırhlı araçlarını silah sistemleriyle donatacak'
17:32DSÖ'den tüm ülkelere 'acil kullanımına onay verdiği Kovid-19 aşılarını tanımaları' çağrısı
17:30FETÖ'nün medya yapılanması davasında Atilla Taş hariç 8 sanığın adli kontrol tedbirleri kaldırıldı
17:28Hollanda mahkemesi, İskit altınlarının Ukrayna’ya verilmesine hükmetti
17:24Çevreci ressam Gökçe Erhan, yanan evinde gözyaşıyla eşyalarını aradı
17:20Köpekleri poşetleyip bagaja koyan çalışanın iş akdi fesih edildi
17:18Palandöken'e suni kar yağdırılıyor