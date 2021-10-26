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https://tr.sputniknews.com/20211026/bidenin-avrupa-ziyaretinde-erdoganla-gorusme-olasiligi-beyaz-saray-programda-yerimiz-var-dedi-1050203052.html
Biden'ın Avrupa ziyaretinde Erdoğan'la görüşme olasılığı: Beyaz Saray 'Programda yerimiz var' dedi
Biden'ın Avrupa ziyaretinde Erdoğan'la görüşme olasılığı: Beyaz Saray 'Programda yerimiz var' dedi
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avrupa'da düzenlenecek bir dizi zirve sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T18:55+0300
2021-10-26T18:55+0300
2021-10-26T18:55+0300
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Biden'ın Avrupa ziyaretinde Erdoğan'la görüşme olasılığı: Beyaz Saray 'Programda yerimiz var' dedi
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Avrupa'da düzenlenecek bir dizi zirve sırasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi ihtimalini dışlamadı.