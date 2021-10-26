https://tr.sputniknews.com/20211026/biontechin-kuruculari-tureci-ve-sahin--aidse-karsi-asi-gelistirmeye-calisiyoruz-1050207759.html

BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin: AIDS'e karşı aşı geliştirmeye çalışıyoruz

BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin: AIDS'e karşı aşı geliştirmeye çalışıyoruz

Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, AIDS'e karşı aşı geliştirmeye... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T22:13+0300

2021-10-26T22:13+0300

2021-10-26T22:13+0300

yaşam

uğur şahin

özlem türeci

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Kovid-19 aşısının bulunmasının ardından milyarder olmalarının hayatlarını nasıl etkilediğini değerlendiren Türeci "Hiçbir değişiklik yok. Hayatımız aynı. Bizim yaşam tarzlarımız, daha büyük bir olaya katkı sağlamaya yönelik şekilleniyor, maddi kazanç bu konuda hiç ama hiç etkili değil. Kısaca, hayatımızda bir değişiklik yok" şeklinde konuştu.Euronews'ten Tokunbo Salako'ya konuşan Türeci ve Şahin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:Euronews: Hala aşı olmaya karşı olan kişilere ne söylemek istersiniz?Uğur Şahin: Öncelikle onları çekinceleri hakkında dinlemeliyiz. Çünkü ortalıkta çok yanlış bilgi dolaşıyor. İnsanlar kime güveneceklerini de bilmiyor. Bu konuda insanları bilgilendirmek öncelikle bizim görevimiz. Fakat bu görev aynı zamanda tüm topluma ait, çünkü halk arasındaki iletişimi korumalıyız. Aşı olan insanların diğer kişilerle iletişim halinde olması elzem. Toplumun bu konuda birlik olması ve farklı gerçeklerle görüş ayrılıklarına düşmemesi gerekli.Euronews: Geçen sene, bu kadar hızlı bir şekilde aşı geliştirmenin imkansız olduğu söyleniyordu ancak siz bunu başardınız. İnsanların korkularını ve neden çekingen davrandıklarını anlayabildiniz mi?Özlem Türeci: Evet kesinlikle bunu anlayabiliyoruz. Bu sadece aşılara özgü bir durum değil. Bu genel bir tepki, çünkü insanlar sağlıkla alakalı olunca bazı şeyleri bilmek, anlamak istiyor. Ortalıkta çok fazla bilgi dolaşıyor ve bunları sıralamak ve anlamak oldukça zor. Bizler tıp eğitimi almış doktorlarız ve kanser hastalarını iyileştiriyoruz. Her hastalıkta ve hastada aynı sorularla karşılaşıyoruz. Bu tedavi şekli bana ne yapacak? Zarar verecek mi? İnsanlar vücutlarında ne olacağına dair bilgilenmek istiyor. Bu da en doğal hakları.Uğur Şahin: Ancak şunu bilmek ve anlamak çok önemli, bu aşı sadece bir senede geliştirilmedi. Bu aşı yaklaşık 30 yıllık bir araştırmanın ürünü. 100 metrelik bir yarışa hayatı boyunca hazırlanmış bir koşucuyu düşünün. Tamamıyla antrenmanlı ve pandemiye karşı düzenlenen yarışı en kısa sürede bitirmeye hazır. Tekrar söylüyorum, bu aşının arkasında 30 yıllık bilimsel bir araştırma var.

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uğur şahin, özlem türeci